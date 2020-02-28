Мир

У россиян нет шансов: в Украине оценили перспективы прямой войны Путина с Эрдоганом в Сирии

После накаления ситуации в сирийской провинции Идлиб и обстрела российскими бомбардировщиками турецких сил Путин рискует подставить свою авиацию в Сирии под массированный удар Анкары. Шансов на успех у России нет, потому разумнее будет пойти на переговоры.

Журналист и военный обозреватель Денис Попович подчеркивает, что преимущество в Сирии — не на стороне Путина.

«Россиянам начинать войну с турками из-за Идлиба — это все равно, что выстрелить себе в ногу. Даже не выстрелить, а заранее подставить эту ногу под циркулярную пилу. Поэтому я полагаю, что Путин предпочтет договориться, а тех летчиков, что разбомбили турецкую колонну, завтра ждет увольнение задним числом», — объясняет военный обозреватель.

В противном случае Путин сильно рискует, поскольку целью для Турции станет база Хмеймим и переброшенная туда российская авиация. Разгром будет подобен тому, которым закончилось сражение при Цусиме.

«Массированный удар способен уничтожить Хмеймим буквально за какие-то сутки, тем более, что Турция — вот она. У нее общая граница с Сирией. Лишившись своей базы, в которую пять лет вкладывалось столько материальных и информационных ресурсов, Путин встанет перед нехорошим выбором. Или ответить, рискуя нарваться на п. 5 Вашингтонского договора, так как Турция — страна НАТО. Или не отвечать, но тогда мы снова вспоминаем о Цусиме», — добавил Попович.

Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке, эксперт Украинского института будущего Илия Куса согласен: Россия оказалась в очень сложной ситуации. «Если Турция атакует, надо будет что-то делать. Ответят слабо и неубедительно — дадут Анкаре понять, что можно давить и дальше. Не отреагируют потеряют союзника в Дамаске и, возможно, влияние в Сирии, а инициативу перехватят США и их союзники. Ответят — рискуют развалить свой альянс с Турцией и втянуться в войну, которую не хотят», — объясняет эксперт.

Напомним, Турция подтвердила гибель 29 своих военных в сирийской провинции Идлиб. Было объявлено, что после обстрелов Турция считает сирийские войска вражеской целью.

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