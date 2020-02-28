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Турция атаковала сирийскую армию в Идлибе: в сеть выложили мощное видео
Турецкие массмедиа опубликовали видео ударов армии Эрдогана по правительственным сирийским войскам, поддерживаемым Россией, в провинции Идлиб.
«Выездные российские группы уже могут вылетать в Сирию и забирать соотечественников на родину. Работы будет много…» — пишет блогер Vitauskas, опубликовавший видео в своем Twitter.
Турецкое агентство «Анадолу» опубликовало полную версию ударов Турции по армии Асада и путинским «ихтамнетам» в Идлибе.— Vιtαuskαs (@_Vitauskas_A_) February 28, 2020
В общем, выездные российские группы уже могут вылетать в Сирию и забирать соотечественников на родину. Работы будет много…
Полностью: https://t.co/MRwGg4Flf9 pic.twitter.com/gxYhCYnIs3
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время боевых действий в Сирии погибли около тридцати турецких военных, многие были ранены.
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