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Мир

Турция атаковала сирийскую армию в Идлибе: в сеть выложили мощное видео

9:18 28 февраля 2020 631
Бомбежка
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Турецкие массмедиа опубликовали видео ударов армии Эрдогана по правительственным сирийским войскам, поддерживаемым Россией, в провинции Идлиб.

«Выездные российские группы уже могут вылетать в Сирию и забирать соотечественников на родину. Работы будет много…» — пишет блогер Vitauskas, опубликовавший видео в своем Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время боевых действий в Сирии погибли около тридцати турецких военных, многие были ранены.


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