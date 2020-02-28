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Мир

Обстановка в сирийской провинции Идлиб накаляется: убиты 29 турецких солдат

2:29 28 февраля 2020 75
Идлиб
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В сирийской провинции Идлиб, где Турция начала боевые действия против режима правящего в Сирии президента Башара Асада, в результате обстрелов погибли 29 турецких военных.

Об этом сообщил в пятницу губернатор приграничной провинции Хатай Рахми Доган.

«В Идлибе погибло 29 наших военных, ранения получили 36 солдат. Им продолжают оказывать медицинскую помощь», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее сообщалось о 22 погибших.

После обстрелов своих военных Турция приняла решение считать вражескими целями сирийские войска. Такое заявление сделал в пятницу пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Напомним, что в начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в Идлибе является «лишь вопросом времени», все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках повстанцев. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились повстанцы, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале февраля в результате ударов авиации России погибли 11 мирных жителей. В частности, российская авиация бомбила город Серакиб, поселки Сермин, Дадих, Мердих и Нейреб в провинции Идлиб, а также селение Дарет Иззе в провинции Алеппо. Больше всего погибло людей в Сермине — там жертвами авиаударов стали 8 человек.

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