ВСУ устроили боевые маневры на побережье Азовского моря (фото)

Украина

Подразделения Объединенных сил провели на побережье Азовского моря очередные маневры — тактические учения с боевой стрельбой «Попутный ветер».

«Целью учений, что, собственно, и является основной задачей тактической группы „Мариуполь“, было недопущение высадки основных и отражение атаки передовых сил десанта противника и уничтожение их во время отхода», — сообщают в командовании операции Объединенных сил.

В учения принимали участие малые бронированные артиллерийские катера ВМС, корабли морской охраны Госпогранслужбы, инженерная техника, механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных Сил, подразделения Национальной гвардии Украины. В частности, были задействованы 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, вертолеты, штурмовики и истребители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля 2020 года под Киевом — в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области — прошли антитеррористические учения с участием подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ.

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