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Под Киев стягивают спецназ СБУ, Нацгвардию и военных: что происходит
В течение пяти дней, с 17 по 21 февраля, пройдут масштабные антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области.
Пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области сообщает, что в мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ и другие подразделения.
При этом СБУ призывает жителей Киевской области сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также необходимо соблюдать правила личной безопасности и иметь при себе документы, которые удостоверяют личность.
Ранее в Одессе ввели особый режим безопасности. Проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей, а также другие силовые действия допускались в ходе масштабных антитеррористических учений.
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