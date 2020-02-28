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Происшествия

Беспорядки в Харькове на "Барабашово": задержаны более 50 человек (фото)

11:53 28 февраля 2020 139
Беспорядки на «Барабашово»
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После массовых столкновений в Харькове на «Барабашово» областная полиция задержала 55 участников инцидента.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны граждане в возрасте от 19 до 55 лет. В полиции уточнили, что ведется расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что в столкновения на улице Амурской возле рынка «Барабашово» приняли участие около 100 человек — в ход шли дубинки, пиротехника, слезоточивый газ и спецсредства.

«На месте происшествия правоохранители изъяли резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу», — добавили в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции сообщали о пострадавших от слезоточивого газа людях, в том числе и руководителе территориального подразделения Нацполиции. Также в сети публиковали впечатляющие видео с места столкновений на «Барабашово».

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