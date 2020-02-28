День бабушек 2020: душевные поздравления и открытки

Общество и люди

1 марта, в первый день весны, во многих странах отмечают День бабушек.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления для ваших бабушек.

С Днем бабушек сердечно

Тебя я поздравляю.

Здоровья я, конечно,

От всей души желаю!

Пусть дети тебя любят,

Пусть обожают внуки.

Пусть устали не знают

Заботливые руки!

Ты в радости и счастье.

Живи еще сто лет.

Такой прекрасной бабушки

На свете больше нет!

***

С Днем бабушек примите поздравленья.

Заботы близких Вам, удачи и терпенья.

Пусть внуки сердце Ваше согревают,

Почаще в дом уютный приезжают.

Чтобы хотелось Вам для них стараться

И самой лучшей бабушкой казаться.

Пусть смотрят на Вас с теплотой, любовью.

Большого счастья Вам, отменного здоровья!

***

День бабушек придумали — чудесно так звучит,

Ведь бабушки и солнышки, и наш надежный щит,

Покормят и погладят, обнимут горячо,

Подставят, если надо, и руки и плечо.

Бабуленька, родная, живи еще сто лет,

И в счастье, и в здоровье, совсем не зная бед,

Красивая, родная и теплая всегда,

Пусть будет только радость, а горе никогда!

***

На скамейках не сидят

Бойкие старушки,

О проблемах не грустят,

Не пекут ватрушки…

А сидят они сегодня

Больше в Интернете,

Чтобы первыми узнать

Обо всем на свете.

И бабулечку свою,

Что е-мейл читает,

С Днем всех бабушек таких

Я и поздравляю!

***

Милой бабушке моей

Поздравленья шлю.

Пусть она узнает —

Я ее люблю!

В памяти со мною

Рук ее тепло.

Тайны ей открою —

На душе светло.

Так она сумеет

Сказку рассказать

И осколки склеить,

Ниточки связать.

Милая! Здоровья,

Радости тебе.

Ты моя основа,

Стерженек в судьбе.

Ранее мы писали о 76-летней бабушке 32 внуков, у которой нет отбоя от ухажеров.

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