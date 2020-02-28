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День бабушек 2020: душевные поздравления и открытки
1 марта, в первый день весны, во многих странах отмечают День бабушек.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления для ваших бабушек.
С Днем бабушек сердечно
Тебя я поздравляю.
Здоровья я, конечно,
От всей души желаю!
Пусть дети тебя любят,
Пусть обожают внуки.
Пусть устали не знают
Заботливые руки!
Ты в радости и счастье.
Живи еще сто лет.
Такой прекрасной бабушки
На свете больше нет!
***
С Днем бабушек примите поздравленья.
Заботы близких Вам, удачи и терпенья.
Пусть внуки сердце Ваше согревают,
Почаще в дом уютный приезжают.
Чтобы хотелось Вам для них стараться
И самой лучшей бабушкой казаться.
Пусть смотрят на Вас с теплотой, любовью.
Большого счастья Вам, отменного здоровья!
***
День бабушек придумали — чудесно так звучит,
Ведь бабушки и солнышки, и наш надежный щит,
Покормят и погладят, обнимут горячо,
Подставят, если надо, и руки и плечо.
Бабуленька, родная, живи еще сто лет,
И в счастье, и в здоровье, совсем не зная бед,
Красивая, родная и теплая всегда,
Пусть будет только радость, а горе никогда!
***
На скамейках не сидят
Бойкие старушки,
О проблемах не грустят,
Не пекут ватрушки…
А сидят они сегодня
Больше в Интернете,
Чтобы первыми узнать
Обо всем на свете.
И бабулечку свою,
Что е-мейл читает,
С Днем всех бабушек таких
Я и поздравляю!
***
Милой бабушке моей
Поздравленья шлю.
Пусть она узнает —
Я ее люблю!
В памяти со мною
Рук ее тепло.
Тайны ей открою —
На душе светло.
Так она сумеет
Сказку рассказать
И осколки склеить,
Ниточки связать.
Милая! Здоровья,
Радости тебе.
Ты моя основа,
Стерженек в судьбе.
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