24.39 / 24.63 26.71 / 27.09
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День бабушек 2020: душевные поздравления и открытки

13:47 29 февраля 2020 41
День бабушек
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

1 марта, в первый день весны, во многих странах отмечают День бабушек.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые открытки и поздравления для ваших бабушек.

День бабушек

С Днем бабушек сердечно
Тебя я поздравляю.
Здоровья я, конечно,
От всей души желаю!

Пусть дети тебя любят,
Пусть обожают внуки.
Пусть устали не знают
Заботливые руки!

Ты в радости и счастье.
Живи еще сто лет.
Такой прекрасной бабушки
На свете больше нет!

День бабушек

День бабушек

***
С Днем бабушек примите поздравленья.
Заботы близких Вам, удачи и терпенья.
Пусть внуки сердце Ваше согревают,
Почаще в дом уютный приезжают.

Чтобы хотелось Вам для них стараться
И самой лучшей бабушкой казаться.
Пусть смотрят на Вас с теплотой, любовью.
Большого счастья Вам, отменного здоровья!
***
День бабушек придумали — чудесно так звучит,
Ведь бабушки и солнышки, и наш надежный щит,
Покормят и погладят, обнимут горячо,
Подставят, если надо, и руки и плечо.

Бабуленька, родная, живи еще сто лет,
И в счастье, и в здоровье, совсем не зная бед,
Красивая, родная и теплая всегда,
Пусть будет только радость, а горе никогда!

День бабушек

***
На скамейках не сидят
Бойкие старушки,
О проблемах не грустят,
Не пекут ватрушки…

А сидят они сегодня
Больше в Интернете,
Чтобы первыми узнать
Обо всем на свете.

И бабулечку свою,
Что е-мейл читает,
С Днем всех бабушек таких
Я и поздравляю!

День бабушек

***
Милой бабушке моей
Поздравленья шлю.
Пусть она узнает —
Я ее люблю!

В памяти со мною
Рук ее тепло.
Тайны ей открою —
На душе светло.

Так она сумеет
Сказку рассказать
И осколки склеить,
Ниточки связать.

Милая! Здоровья,
Радости тебе.
Ты моя основа,
Стерженек в судьбе.

День бабушек

Ранее мы писали о 76-летней бабушке 32 внуков, у которой нет отбоя от ухажеров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вечеринка

Смертельная вечеринка в Москве: появилось видео, как люди прыгали в бассейн с сухим льдом

Путин Эрдоган

Из Сирии не уйдем: Эрдоган раскрыл детали беседы с Путиным

При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре (фото)

При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре (фото)

Звонят от имени оператора и получают ценную информацию: украинцев предупредили о подлой схеме мошенников

Звонят от имени оператора и получают ценную информацию: украинцев предупредили о подлой схеме мошенников

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер