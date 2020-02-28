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- 13:23 Мария Бурмака пострадала из-за коронавируса
Мария Бурмака пострадала из-за коронавируса
Популярная певица Мария Бурмака, показавшая ранее забавное детское фото на велосипеде, пострадала из-за коронавируса. Народная артистка Украины вынуждена перенести концерт в Риме, запланированный в апреле. Посоветовавшись с организаторами выступления, Мария решила не рисковать, а перенести концерты возможно на май. Точные даты певица обещала назвать на днях. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Особливе з Соломією».
«В Италию в конце апреля я не поеду. Сейчас репетирую с оркестром, готовлюсь к концерту в Киеве», — подтвердила Бурмака.
Напомним, в Италии зафиксированы более 200 случаев заражения коронавирусом, в связи с этим отменяются массовые мероприятия, заведения закрываются на карантин.
Певица Тина Кароль, чтобы обезопасить себя, улетела к сыну в специальной защитной маске.
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