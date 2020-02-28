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Коронавирус не пройдет: Тина Кароль в стильной маске отправилась в гости к сыну (видео)
Популярная украинская певица Тина Кароль отправилась в Лондон к сыну Вениамину, которого в интервью «ФАКТАМ» назвала главным мужчиной в своей жизни. Для того, чтобы защитить его и себя от болезней и особенно — от коронавируса, певица надела стильную маску.
«Берегите себя и других. Быть готовым — значит спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя», — подписала она видео, на котором кокетливо качает головой в маске.
«Вылетаю к сынишке, поэтому необходимо уберечь его, близких и себя», — добавила она.
Подписчики Тины Кароль раскритиковали ее за панику, пошутили, что ей всегда надо ходить в маске, но и отметили, что маска певице очень идет.
«Даже в таких ситуациях, самая красивая девочка», «Где купить такую стильную маску?» — пишут они.
Кстати, Леся Никитюк прилетела из Египта в маске, но в обычной, не такой стильной, как у Тины Кароль.
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