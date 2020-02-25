Здоровье и медицина

Коронавирус в Италии: стало известно, есть ли украинцы среди инфицированных

В Италии за последние сутки резко выросло число заразившихся коронавирусом COVID-19. Но украинцев, несмотря на большую диаспору, среди заболевших нет. Об этом подтвердили в МИД.

На 24 февраля в Италии было известно о 229 случаях заболевания. Семеро пациентов скончались. 25 февраля добавились два новых подтвержденных случая заражения. Учитывая большое количество украинских трудовых мигрантов в Италии, МИД прояснил ситуацию с заболевшими.

«Среди этих 229 человек нет украинских граждан. В посольство, генеральные консульства украинские граждане не обращались», — приводит Укринформ данные посла Украины в Италии Евгения Перелыгина.

Напомним, с утра 25 февраля на западной границе Украины в пункте пропуска «Тиса» будут проводить температурную проверку всех возвращающихся из Италии. Пункт пропуска был выбран, поскольку это любимые «ворота», используемые украинцами для поездок в Италию и обратно. Также будут введены дополнительные проверки в аэропортах «Борисполь» и «Киев» для пассажиров прямых рейсов из Италии.

Генеральное консульство Украины в Милане переходит на закрытый режим работы, переводит решение вопросов в телефонный режим и будет заниматься лишь экстренными случаями с гражданами Украины.

Фото bnn-news.com

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