В Одессе вооруженный подсудимый взял в заложники судей: первые подробности (фото, видео)

Происшествия

В пятницу, 28 февраля, во время заседания Приморского районного суда Одессы обвиняемый в убийстве взял в заложники судей. За день до этого бандиты напали на дом одного из одесских судей.

Как сообщает «Думская», подсудимого привезли из СИЗО и поместили в «клетку». Внезапно он достал гранату, из которой выдернул чеку, после чего заявил, что если его не освободят, то он всех взорвет.

Из здания срочно эвакуировали посетителей и работников ведомства, территорию оцепили. Вскоре правоохранители обезвредили преступника, при задержании никто не пострадал.

Издание выяснило, что злоумышленника зовут Вячеслав Гарькавый, его обвиняют в убийстве гражданина Израиля, совершенном в 2016 году.

Видео 18+ (присутствует ненормативная лексика):

Ранее сообщалось, что под Одессой налетчики напали на семью фермеров.

Фото и видео: «Думская».

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