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Здоровье и медицина

Анализировать реформу системы здравоохранения предложили подозреваемому в коррупции медчиновнику, — СМИ

15:46 28 февраля 2020 48
Минздрав
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Главного врача Национального института рака (НИР) Андрея Безносенко, которого президент Владимир Зеленский 21 февраля включил в коллегию специалистов медицины для того, чтобы они проанализировали реформу системы здравоохранения, подозревают в коррупции и системном вымогательстве у больных. Об этом говорится в журналистском расследовании Realist.online.

«Скандал вокруг главврача НИР разразился полгода назад, когда выяснилось, что Безносенко и его подчиненные замешаны в довольно нелицеприятной коррупционной истории и против них были заведены уголовные дела. История получила огласку после того, как 16 августа 2019 года Управлением защиты экономики в Киеве была проведена спецоперация», — пишет издание.

По сообщению Нацполиции, во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у пациентов, а также от субъектов хозяйствования за победу в тендерах по закупке лекарств и медикаментов для нужд учреждения. Безносенко фигурирует в противозаконных схемам, о чем свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений. В постановлении Голосеевского райсуда Киева от 20 августа 2019 года, в частности, указывается следующее: «На протяжении 2018−2019 годов служебные лица Национального института рака, а именно: главный врач, заместитель главного врача, заведующий поликлиническим отделением института, врач-онколог, старшая медицинская сестра и медицинская сестра о предварительному сговору группой лиц организовали схему получения неправомерной выгоды от больных онкологией пациентов путем вымогательства от них денежных средств за назначение и получение медицинских препаратов, которые фактически предназначены для бесплатного лечения пациентов».

СМИ тогда так описывали ситуацию: «Как объясняли пациентам медики, лекарств в институте нет, поскольку государство не выделяет средств, но они могут „помочь“ их получить. Хотя на самом деле препараты, закупленные за государственные средства, в полном объеме на складе были. Согласно данным журналистов, по документам списывался бюджетный препарат, который был введен больному, а с самого больного врач брал деньги. Суммы составляли от 150 тысяч до полумиллиона гривен в неделю».

Кроме того, как предполагают журналисты, Безносенко мог быть причастен к коррупционным схемам по закупкам лекарственных средств. В частности, мог способствовать победе в тендерах по закупке лекарств определенных фирм.

Впрочем, указанная схема описана не только в материалах журналистов. Ее подробности можно найти в постановлении Голосеевского райсуда Киева от 01.08.2019. В нем, в частности, отмечается, что Безносенко вместе со своим заместителем отвечали за закупку медпрепараратов для проведения химиотерапии.

Как установил суд, в результате такой схемы ежемесячно в карманах должностных лиц медучреждения оседало около полумиллиона гривен.

В ходе следствия были приведены обыски в служебных помещениях медучреждения и выемка данных с банковских счетов и мобильных телефонов ряда врачей. Безносенко был отстранен от должности. В ноябре прошлого года его деятельность, помимо правоохранителей, стала предметом изучения и для профильного министерства.

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