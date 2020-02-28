Слушая истории «пацанок», думала: «Как они вообще еще живы?» — Ирина Зайцева

Шоу-бизнес

Премьерный выпуск четвертого сезона реалити «Нового канала» «Від пацанки до панянки» поверг в шок многих зрителей. Агрессия с экрана буквально лилась. Десять участниц реалити, которым предстоит изменить свои манеры, крушили декорации, устраивали драки. Известно, что на съемки сезона пришлось четыре раза вызывать скорую помощь и один раз — полицию. В новом сезоне полностью обновился учительский состав Школы леди. Перевоспитывать героинь и помогать им выбраться из прошлого будет и заместитель директора школы, обладательница титула «Миссис Украина — Вселенная», тренер личностного роста Ирина Зайцева. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она рассказала о первой встрече с участницами, своих страхах и самых больших разочарованиях.

«Завоевать доверие девушек можно было благодаря вере в их успех, беседам о будущем и… подаркам»

— Ирина, помните свое первое впечатление от «пацанок»?

— Мое знакомство с участницами состоялось заочно — во время изучения видео с кастинга. Помню, тогда я еле сдерживала слезы — настолько сложные, иногда откровенно страшные, истории рассказывали «пацанки». В голове крутилось: «Как они вообще еще живы?» Но на самом деле, за деструктивным поведением девочек я видела призыв о помощи.

Не скрою, изначально думала, что мне будет проще. Когда же участницы предстали перед педагогами «во всей красе», осознала, что работа предстоит гораздо серьезнее и сложнее. Ведь это полностью потерянные дети. Мы так и назвали этот сезон — «Загублені». Прошлое держало их мертвой хваткой, и перед тем, как начать уроки женственности и этикета, нужно было помочь избавиться от многолетних привычек, причиняющих вред.

— Что оказалось самым сложным в отношениях с участницами?

— Завоевать доверие. А этого можно было достичь только благодаря любви, искренней вере в их успех, беседам о будущем и… подаркам. Все как с маленькими детьми (смеется). «Пацанки» очень хорошо чувствуют ложь, фальшь и предательство. Поэтому я не притворялась и не играла какую-то роль. В реалити действительно мое искреннее отношение к ним.

За плечами каждой из участниц проекта «Від пацанки до панянки» сложная, подчас страшная история жизни

— Биографии «пацанок» трогают до глубины души. Одну отец так бил, что она буквально истекала кровью, другую — в подростковом возрасте и вовсе отдали на бои без правил. Чья история потрясла вас больше всего?

— Я не могла предположить, что столкнусь с таким количеством горя. Меня потрясло прошлое Юли Чигринец, которое только чудом ее не разрушило (брат приковывал ее цепями, а мать запирала в сарае на ночь. — Авт.). Но Юля невероятно сильная. Я сама мама, и никак не могу понять, как можно так относиться к собственному ребенку! Хотелось показать девушке, что все ее тяжелое прошлое не должно влиять на будущее.

Маше Переселкиной пришлось зарабатывать на жизнь стриптизом. Фактически она сама себя воспитала. Как? Это другой вопрос. Наверное, физически сложнее, чем остальным, пришлось Жене Мазур, ведь на проекте она отказалась от наркотиков. Было тяжело наблюдать ее мучения. Бездарно растрачивала свою жизнь Влада Роговенко, которой, к сожалению, не повезло еще и на проекте — в первый же день съемок она сломала руку.

— Первый эпизод вызвал большой резонанс, его было больно смотреть — участницы чуть не поубивали друг друга!

— «Пацанки» проявили себя не с самой лучшей стороны. Что уж скрывать — это было ужасно, гадко, отвратительно и непозволительно! Но я все равно рекомендую смотреть проект «Від пацанки до панянки». Особенно — родителям подростков. Ведь то, какими «пацанки» пришли на проект, «заслуга» тех, кто встретился им в жизни. Всегда существует два способа поведения: повторять то, что показывают нам старшие и значимые для нас люди, либо никогда не делать так, как происходило в нашем окружении. Выбор «пацанок» был разным. Сначала они повторяли, а потом поняли, что не хотят такой жизни и пришли на проект.

«Мы понимали, что драки будут, но никто никого не убьет»

— Вы не боялись, что тоже можете попасть под их горячую руку?

— Нет, что вы. У меня не было страха перед участницами. «Пацанки» не совершали агрессивных действий в отношении педагогов. Сколько бы неразумных, неосознанных поступков они не делали, в каждой из них внутри живет добрая, милая девочка. Когда девчонки немного сбрасывали «броню», чуть приоткрывались, я сразу видела, какие они прекрасные. Как они могут вообще кого-то напугать?

Страшновато было оставлять их одних. Но спасибо съемочной группе и охране — мы понимали, что драки будут, но никто никого не убьет, все выживут (смеется).

«Миссис Украина — Вселенная», тренер личностного роста Ирина Зайцева: «Когда-то у меня были все шансы стать такой же колючей, как «пацанки»

— Испытания на реалити тоже не из легких. В первую ночь участниц поселили в полуразрушенный дом, где они спали на старых матрасах. Не очень похоже на уроки воспитания леди…

— На самом деле, многие испытания, которые прошли девочки, мне вряд ли были под силу. А участницы проекта сильные, они смогли. Мы придумывали для них действительно сложные задания — часто совсем не для леди.

В этом сезоне упор был сделан на психологию. Нам предстояло искоренить из «пацанок» те качества и способы поведения, к которым они привыкли. Это как с почвой. Чтобы вырастить хороший урожай, нужно сначала очистить поле от сорняков. Вот и мы участниц «чистили» и только потом «засевали». Целью было не сделать из них дам высшего общества, а привить новые качества, которые позволят увидеть привычный мир по-другому.

Было одно испытание, которое всех буквально потрясло. Когда участницы волокли чемоданы с булыжниками, на каждом из которых была указана проблема из их прошлого, на гору, а затем с криками сбрасывали это все в обрыв, плакали все! Даже операторы-мужчины.

Я видела, как девушкам было тяжело, и не могла оставить их в таком состоянии. Уговорила руководителей проекта позволить мне незапланированную встречу с участницами, чтобы помочь им справиться со стрессом. Решила подарить им ободки на голову с небольшой короной. Корона для меня — не просто украшение, а символ власти. Но не такой, что позволяет бить и унижать менее сильных. Это символ власти над собой — своими мыслями, словами, эмоциями и действиями. Мы долго говорили о будущем, в котором они управляют собой и становятся королевами собственной жизни. Я была очень удивлена, что во время этой встречи «пацанки» были послушны, милы и вежливы. Иногда проскакивали нецензурные слова, но они тут же одергивали себя и извинялись.

«Когда мои ожидания не оправдывались, я огорчалась»

— Случались моменты разочарования?

— Конечно. Когда мои ожидания не оправдывались, я огорчалась. Думала, ну как же так? Ведь я все сделала правильно, участницы должны были приятно удивить, но они снова поддались влиянию прошлого.

Я не всегда была согласна с мнением коллег, когда принимали решение, кого выгнать с проекта. Понимала, участнице нужно еще немного времени, чтобы результаты ее работы над собой укоренились. Но проект имеет свои правила, и они оправданы. Потом я осознала, что могу помогать девочкам и за пределами реалити. Делаю это и сейчас.

— Во время проекта меняются только участницы, или на вас он тоже повлиял?

— Не могу сказать, что проект меня изменил кардинально. Ведь я не играла роль Ирины Сергеевны Зайцевой — второго заместителя директора Школы леди. Я такая на самом деле. Моя работа — менять судьбы женщин.

Но «пацанки» дали еще большую уверенность в том, что мой труд важен и ценен. С особенными девушками я работала и ранее. Регулярно езжу по сельским школам и провожу беседы со старшеклассницами. Рассказываю, что они должны делать сейчас, чтобы в будущем их жизнь стала лучше.

— Легко говорить об этом, когда вы успешная женщина…

— Это со стороны кажется, что я родилась с серебряной ложкой во рту. На самом деле я из маленького городка в Донецкой области. Росла без отца, маме было довольно сложно тянуть все на себе.

Сейчас живу в центре Киева, у меня есть автомобиль с водителем. Но то, какой я стала — только моя заслуга. Я знаю, каково это — быть потерянной в жизни, но, несмотря ни на что, отыскать свое место под солнцем. У меня были все шансы стать такой же колючей, как «пацанки».

Рядом со мной в нужное время оказались люди, которые помогли выбрать правильный путь. Надеюсь, что мы с остальными педагогами Школы леди стали такими же проводниками и для наших героинь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие шоу и новые проеты покажут телеканалы этой весной.

Фото «Нового канала»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter