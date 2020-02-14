Шоу-бизнес

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Героем «Холостяка» стал владелец летной школы в США: что весной покажут по ТВ (фото)

Весна-2020 на украинских каналах обещает зрителям много сюрпризов, страсти и, конечно, любви. В эфир вернутся популярные реалити «Холостяк» и «Пацанки». В апреле состоится грандиозный финал юбилейного вокального шоу «Голос країни». Ожидаются новые реалити «Супермама» и «Сліпа», а также продолжение полюбившихся сериалов.

«Таємниці ДНК» — собственная разработка СТБ

Канал СТБ называет время 22:30 лучшим, для откровенных разговоров. Ожидаются новые сезоны проекта «Таємниці ДНК» и премьера весны — ток-шоу «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак. Продюсеры обещают 450 часов сериалов, среди которых «Против течения», «Спіймати Кайдаша» (создан по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я»), «Акушерка» и украинский вариант популярного «Следа». Кстати, для работы над «Следом» в съемочном павильоне был построен офис вымышленной организации «ОСА», а в изготовлении декораций использовались самые передовые технологии.

Уже в конце февраля стартует второй сезон «МастерШеф. Профессионалы». К судьям проекта Эктору Хименесу-Браво и Владимиру Ярославскому присоединится Ольга Мартыновская — победительница третьего сезона «МастерШефа».

— Этот проект играет большую кармическую роль в моей жизни, — рассказала Ольга. — Я была здесь в разных ролях: участницей, победительницей и фуд-продюсером нескольких сезонов. «МастерШеф» подарил мне знакомства с людьми, с которыми сейчас строю свою жизнь, от которой просто кайфую.

Судьями второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» стали Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская — победительница третьего сезона «МастерШефа». Фото СТБ

Популярное реалити «Холостяк» в этом году отмечает юбилей — это уже десятый сезон. Главного героя зовут Макс Михайлюк, он пилот, владелец летной школы в Америке. Ведущий проекта останется неизменным — Григорий Решетник.

— У Макса пылкий характер, в общении сразу ощущается темперамент, огонь, прежде всего, по отношению к девушкам, — рассказал Григорий. — На каком-то этапе, я уверен, участницы будут очарованы энергетикой нашего Холостяка. Он классный, настоящий и в то же время очень рассудительный и глубокий.

Известно, что реалити уже отснято, но по его правилам, никто из участников не имеет права раскрывать даже малейшие подробности.

Макс Михайлюк наверняка понравится всем участницам «Холостяка». Фото СТБ

В эфире канала продолжат выходить проекты «Следствие ведут экстрасенсы» и «Один за всех» с ведущим, адвокатом Михаилом Присяжнюком. Как и «Таємниці ДНК» — это собственная разработка канала.

На СТБ вернулся популярный телеведущий Дмитрий Карпачев, который станет ведущим нового психологического семейного реалити «Супермама». Его производством занимается Анна Калина — создатель реалити «Холостяк». Вопросы мистики не дают покоя продюсерам канала, и весной появится еще одно реалити — «Сліпа» с провидицей бабой Любой.

Весной на СТБ появится новое мистическое реалити «Сліпа» с провидицей бабой Любой

На «Новом канале» стартует пятый сезон шоу «СуперИнтуиция» с ведущим Сергеем Притулой.

— Я еще никогда так не смеялся на съемочной площадке, как во время всего цикла записи нового сезона, — признался Сергей.

Ведущий шоу «СуперИнтуиция» Сергей Притула обещает зрителям еще больше юмора и неожиданностей. Фото «Нового канала»

После двухгодичного перерыва в эфир канала возвращается и реалити «Від пацанки до панянки». В четвертом сезоне команда проекта ставит целью не научить хорошим манерам героинь, а помочь девушкам изменить свою жизнь. Директором Школы леди является политтехнолог Татьяна Мокриди, ее заместители — искусствовед Катерина Виноградова и финалистка конкурса «Миссис Украина — Вселенная» Ирина Зайцева.

Саундрек для нынешнего сезона реалити написала и исполнила популярная украинская певица Jerry Heil.

Продолжит выходить и одно из самых популярных шоу канала «Кто против блондинок?» с ведущей Лесей Никитюк. Кстати, и сама Леся тоже окажется среди участниц проекта.

Леся Никитюк тоже окажется среди участниц проекта «Кто против блондинок?». Фото «Нового канала»

Канал ICTV готовит к весеннему сезону яркое кулинарное шоу, подробности которого пока держатся в секрете. В эфир вернулась авторская программа журналистки Оксаны Соколовой. Традиционно канал делает ставку на детективные сериалы. Состоится премьера «Участкового с ДВРЗ» с актером Вячеславом Довженко в главной роли. Готовятся к выходу иронический детектив «Заклятые друзья» с Сергеем Новицким и Олегом Иваницей и четвертый сезон популярного «Нюхача» с Кириллом Кяро.

Главную роль в сериале «Участковый с ДВРЗ» сыграл Вячеслав Довженко

— «Нюхач» — это нетипичный комикс, — рассказал режиссер сериала Артем Литвиненко. — В нашей истории супергерой один, но он «нарисован» не одной — черной или белой — краской, а несколькими, поэтому бывает разный и непредсказуемый. В четвертом сезоне зрители, уверяю, будут и переживать, и радоваться.

Финал «Голосу країни» состоится в апреле

На телеканале «1+1» в самом разгаре вокальная битва на шоу «Голос країни» — его финал состоится в апреле. Тему мистики поддержит новое реалити-шоу «Дневник медиума», в котором медиум Анастасия будет помогать участникам найти ответы на волнующие вопросы. Канал продлил на шестой сезон реалити «Одруження наосліп». Его новыми ведущими стали психолог Ирина Кириченко и ресторатор, участник «Танців з зірками» Даниэль Салем.

В реалити «Дневник медиума» Анастасия будет помогать участникам найти ответы на волнующие вопросы. Фото «1+1»

Стартовал новый сезон тревел-шоу «Мир наизнанку». На этот раз Дмитрий Комаров расскажет о Китае, где провел полгода, изучая местные обычаи и нравы. В эфир выйдет шестнадцать программ.

— В Китае я стал фанатом чая, — признался Дмитрий. — Теперь без термоса на работу не прихожу. Ну и разные методы диагностики на себе испробовал. Не понимаю, как это работает, будто какое-то шаманство — врач может просто пощупать пульс и сказать, какие у тебя проблемы со здоровьем.

Очень интересный опыт — лечение огнем. Тело смазывают составом из каких-то трав, накрывают несколькими слоями мокрых полотенец, поливают спиртом и поджигают. Выглядит страшно, но ожогов нет — просто греет. И вот представьте: я горю, врач смотрит на все это и по каким-то признакам определяет, что у меня больное колено. Я удивился. Да, дважды рвал связки в этом месте, последний раз в 2005 году. Но откуда он может это знать?! Дальше меня предупредили, что на месте травмы начнет сильно болеть, и это будет продолжаться в течение часа. Так и получилось — боль адская. Зато после этого стало лучше. Вот так в Китае лечатся.

Дмитрий Комаров провел в Китае полгода, изучая местные обычаи и нравы

Традиционно канал «Украина» приготовил для нового сезона мелодраматические истории: «Три сестры», «Отречение», «Беглянка». В марте состоится премьера третьего сезона популярного проекта «Місія: краса». Новой партнершей постоянного ведущего, известного стилиста Ильяса Сахтары, станет арт-терапевт Ирина Фролова.

— Я думал, что за два сезона проекта меня уже будет сложно чем-то удивить, — признался Ильяс. — Но кастинг героев оказался очень сильным, истории, порой, даже у меня вызывали слезы.

Своей самой яркой премьерой весны канал «2+2» называет сериал «Карпатский рейнджер» с Артемием Егоровым в главной роли. Его съемки проходили в окрестностях Яремчи, в карпатских лесах летом прошлого года.

— Специально для роли рейнджера я брал уроки вождения, — рассказал Артемий. — Чтобы ездить по горным дорогам, необходимо иметь особые навыки. Пришлось освоить боевые искусства и стрельбу. А еще вспомнил, как ездить на лошадях.

О самых интересных моментах съемок сериала «Карпатский рейнджер» Артемий Егоров рассказал в эксклюзивнои интервью «ФАКТАМ» («Однажды на съемках так скакал на коне, что веткой мне едва не оторвало голову»).

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