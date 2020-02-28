Происшествия

На «частной шахте» в ОРДО прогремел взрыв: есть погибшие

В четверг, 28 февраля, на одной из шахт оккупированной части Донбасса взорвался метан — в результате погибли два горняка. Ранее мощный взрыв прогремел в оккупированном Донецке — был уничтожен элитный внедорожник.

Как сообщает «Остров», взрыв метана произошел на одной из «частных шахт», расположенной в нескольких километрах от Шахтерска.

Боевики «ДНР» разрешили работу копанок, которые запрещены в Украине. Оккупанты назвали их «артелями» и не препятствуют деятельности, несмотря на то, что при такой добыче угля не соблюдаются нормы охраны труда.

Ранее сообщалось, что прогремел взрыв на оккупированной части Луганской области. Двенадцатилетний мальчик подорвался на неизвестном устройстве — осколки иссекли ему все лицо.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter