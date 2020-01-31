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Происшествия

В Донецке взорвали элитный внедорожник BMW: сеть обсуждает фото

11:37 31 января 2020 104
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Донецке, где жизнь, с одной стороны, напоминает кадры из фильма ужасов, неизвестные взорвали автомобиль BMW X5. Фото опубликовали дончане в Twitter.

Блогер сником hochu_domoy.ua пишет, что возле здания ОБОП взорвали машину.

Украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), который часто освещает ситуацию на оккупированном Донбассе, считает, что это «обычные разборки, устранение оппонентов, борьба за сферы влияния и распределение денег оккупантами».

Напомним, в некогда богатом и цветущем Донецке с приходом «русского мира» жизнь кардинально изменилась. В городе почти не осталось работы, а там, где она есть, платят копейки. Магазины не работают, плохо ходит транспорт. На зданиях полно объявлений об аренде. Молодежь старается уехать. Едут как в Россию, так и в Украину. Простые люди выживают, а верхушка спешит набить карманы.

Даже главарь «ДНР» Денис Пушилин, говоря о жизни в «республике», признал, что работать честно «на благо ДНР» просто некому.

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