Украина

В центре Киева на месяц частично перекрыли движение: что надо знать водителям

В Киеве на улице Никольско-Ботанической дорожники приступили ко второму этапу капремонта. И теперь до 31 марта, как сообщили в «Киевавтодоре», эта трасса в центре города будет частично перекрыта для транспорта. В течение месячного ремонта тут заменят дорожное и тротуарное покрытие, обновят ливнестоки.

Напомним, что в столице дополнительно обследуют мосты на предмет их аварийности. Уже проверили девять сооружений, в том числе Индустриальный, Лыбедской путепроводы и другие. Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Таких сооружений в столице насчитывается 101 (28 — пятой категории и 73 — четвертой). Сейчас капитально ремонтируют и реконструируют пять сооружений,

Тем временем в выходные, как предупредил «Киевпасстранс», из-за продуктовых ярмарок (они запланированы на улицах Иорданской, С. Лифаря, Амвросия Бучмы, Булгакова и Татарской) изменят маршруты троллейбус и ряд автобусов.



29 февраля изменится работа троллейбуса № 34 и автобусов №№ 9, 49, 61, 87, 95, 98. 1 марта — автобуса № 31:

- № 34 поедет по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры;

- № 61 будет курсировать по улицам Радунской, Градинской, Сержа Лифаря, проспекту В. Маяковского, улице Теодора Драйзера, проспекту Романа Шухевича, улице Кибальчича, бульвару Перова, улицам Микитенко (обратно — по улице Сулеймана Стальского), Радужной до ж/д платформы «Троещина»;

- № 98 — по улицам Радунской, Будищанской, Оноре де Бальзака (нечетная сторона), Марины Цветаевой, Закревского, Сержа Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6;

- № 49 — от ж/д платформы Левый Берег до улицы А. Бучмы по действующей трассе, далее по проспекту Павла Тычины, Днепровской набережной, снова по привычному маршруту;

- № 87 — в направлении улицы Митрополита Андрея Шептицкого по трассе: от станции метро «Осокорки» до улицы А. Бучмы по «родной» схеме, далее по проспекту Павла Тычины, улице Березняковской, далее вырулит на свою обычную линию;

- № 95 — в направлении массива Никольская Слободка по схеме: от ж/д платформы Левый Берег до улицы А. Бучмы по обычному маршруту, далее по проспекту Павла Тычины, Днепровской набережной и снова по действующей трассе движения;

- № 9 — от станции метро «Лукьяновская» до улицы Симиренко (без заезда на улицу Булгакова);

- № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по действующему маршруту, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной, снова будет ходить привычной трассой.

В ночь на 29 февраля и 1 марта троллейбусы №№ 93Н, 94Н будут курсировать иначе, что связано с ремонтом контактной сети по бульвару Т. Шевченко. С 00:20 до 05:20 движение электротранспорта организовано до ж/д вокзала «Южный»:

- № 93Н отправится от улицы Чернобыльской;

- № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на проспекте Победы частично ограничивали движение. А на мосту Патона меняют схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.

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