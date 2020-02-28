- 18:20 ВОЗ повысила уровень риска коронавируса COVID-19
- 18:12 В центре Киева на месяц частично перекрыли движение: что надо знать водителям
- 18:08 На «частной шахте» в ОРДО прогремел взрыв: есть погибшие
- 17:45 Вернулась из Италии с высокой температурой: в Ивано-Франковске у женщины заподозрили коронавирус
- 17:41 Не допустить эпидемии: Фонд Рината Ахметова поможет Минздраву предотвратить распространение коронавируса
- 17:30 Вражеский снайпер убил бойца ВСУ на Донбассе: названо имя героя
- 17:26 Россия на пороге большой войны с Турцией: что сейчас происходит в сирийской провинции Идлиб
- 17:13 Обострение конфликта в Сирии: Украина поддержала Турцию
- 16:43 Попал прямо в висок: 10-летний мальчик подстрелил мужчину в Житомире
- 16:33 "Накажут каждого": в Институте нацпамяти пригрозили депутатам, вернувшим имя Жукова проспекту в Харькове
- 16:29 Разбил допинг-пробу: трехкратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на 8 лет
- 16:21 Убийство Гандзюк: названы сроки экстрадиции Левина в Украину
В центре Киева на месяц частично перекрыли движение: что надо знать водителям
В Киеве на улице Никольско-Ботанической дорожники приступили ко второму этапу капремонта. И теперь до 31 марта, как сообщили в «Киевавтодоре», эта трасса в центре города будет частично перекрыта для транспорта. В течение месячного ремонта тут заменят дорожное и тротуарное покрытие, обновят ливнестоки.
Напомним, что в столице дополнительно обследуют мосты на предмет их аварийности. Уже проверили девять сооружений, в том числе Индустриальный, Лыбедской путепроводы и другие. Первоначально специалисты проводят работы на путепроводах, которые требуют срочного ремонта. Таких сооружений в столице насчитывается 101 (28 — пятой категории и 73 — четвертой). Сейчас капитально ремонтируют и реконструируют пять сооружений,
Тем временем в выходные, как предупредил «Киевпасстранс», из-за продуктовых ярмарок (они запланированы на улицах Иорданской, С. Лифаря, Амвросия Бучмы, Булгакова и Татарской) изменят маршруты троллейбус и ряд автобусов.
29 февраля изменится работа троллейбуса № 34 и автобусов №№ 9, 49, 61, 87, 95, 98. 1 марта — автобуса № 31:
- № 34 поедет по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры;
- № 61 будет курсировать по улицам Радунской, Градинской, Сержа Лифаря, проспекту В. Маяковского, улице Теодора Драйзера, проспекту Романа Шухевича, улице Кибальчича, бульвару Перова, улицам Микитенко (обратно — по улице Сулеймана Стальского), Радужной до ж/д платформы «Троещина»;
- № 98 — по улицам Радунской, Будищанской, Оноре де Бальзака (нечетная сторона), Марины Цветаевой, Закревского, Сержа Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6;
- № 49 — от ж/д платформы Левый Берег до улицы А. Бучмы по действующей трассе, далее по проспекту Павла Тычины, Днепровской набережной, снова по привычному маршруту;
- № 87 — в направлении улицы Митрополита Андрея Шептицкого по трассе: от станции метро «Осокорки» до улицы А. Бучмы по «родной» схеме, далее по проспекту Павла Тычины, улице Березняковской, далее вырулит на свою обычную линию;
- № 95 — в направлении массива Никольская Слободка по схеме: от ж/д платформы Левый Берег до улицы А. Бучмы по обычному маршруту, далее по проспекту Павла Тычины, Днепровской набережной и снова по действующей трассе движения;
- № 9 — от станции метро «Лукьяновская» до улицы Симиренко (без заезда на улицу Булгакова);
- № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по действующему маршруту, далее по улицам Отто Шмидта, Нагорной, снова будет ходить привычной трассой.
В ночь на 29 февраля и 1 марта троллейбусы №№ 93Н, 94Н будут курсировать иначе, что связано с ремонтом контактной сети по бульвару Т. Шевченко. С 00:20 до 05:20 движение электротранспорта организовано до ж/д вокзала «Южный»:
- № 93Н отправится от улицы Чернобыльской;
- № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на проспекте Победы частично ограничивали движение. А на мосту Патона меняют схему движения на время его обследования и подготовки к реконструкции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…