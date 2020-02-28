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В небе над Хорватией взорвался метеорит: в сеть попали впечатляющие видео

19:26 28 февраля 2020 61
В небе над Хорватией взорвался метеорит: в сеть попали впечатляющие видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В небе над Хорватией зафиксировали взрыв метеорита. Напомним, 21 февраля необычный объект видели в небе над российской Карелией.

Как сообщили в Хорватской астрономической федерации, сгорание небесного тела в атмосфере зафиксировала камера видеорегистратора.

Это произошло около 10:30 28 февраля, однако жители столицы государства услышали звук взрыва в 10:34. В некоторых местах в это время дрожали стекла.

Ученые считают, что метеорит сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Момент сгорания сняли в соседней с Хорватией Италии.

Тем не менее допускается, что части небесного тела могли упасть на поверхность Земли, их поиски продолжаются.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале 2019 года метеорит с огромной скоростью упал на поверхность Луны. Увидеть это позволило полное лунное затмение.

Скрин видео

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