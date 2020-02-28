- 19:34 В Одессе умер 3-летний мальчик, получивший тяжелые ожоги во время пожара
- 19:26 В небе над Хорватией взорвался метеорит: в сеть попали впечатляющие видео
- 19:17 В Украине разблокируют спутниковые каналы: что об этом известно
- 18:55 В Киеве раскрыли схему кражи земли на 800 млн
- 18:53 Украл деньги, собранные для онкобольных детей: вор в полтавском магазине попал на видео
- 18:40 Ограничение льгот ветеранам войны: Конституционный суд принял важное решение
- 18:39 Где смотреть онлайн «Днепр-1» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 20-го тура УПЛ
- 18:20 ВОЗ повысила уровень риска коронавируса COVID-19
- 18:12 В центре Киева на месяц частично перекрыли движение: что надо знать водителям
- 18:08 На «частной шахте» в ОРДО прогремел взрыв: есть погибшие
- 17:45 Вернулась из Италии с высокой температурой: в Ивано-Франковске у женщины заподозрили коронавирус
- 17:41 Не допустить эпидемии: Фонд Рината Ахметова поможет Минздраву предотвратить распространение коронавируса
В небе над Хорватией взорвался метеорит: в сеть попали впечатляющие видео
В небе над Хорватией зафиксировали взрыв метеорита. Напомним, 21 февраля необычный объект видели в небе над российской Карелией.
Как сообщили в Хорватской астрономической федерации, сгорание небесного тела в атмосфере зафиксировала камера видеорегистратора.
Это произошло около 10:30 28 февраля, однако жители столицы государства услышали звук взрыва в 10:34. В некоторых местах в это время дрожали стекла.
Ученые считают, что метеорит сгорел на высоте более 30 километров над поверхностью Земли. Момент сгорания сняли в соседней с Хорватией Италии.
Тем не менее допускается, что части небесного тела могли упасть на поверхность Земли, их поиски продолжаются.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале 2019 года метеорит с огромной скоростью упал на поверхность Луны. Увидеть это позволило полное лунное затмение.
Скрин видео
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.