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В Одессе умер 3-летний мальчик, получивший тяжелые ожоги во время пожара
В одесской больнице в пятницу, 28 февраля, умер трехлетний Ярик. Мальчик получил тяжелые травмы — ожоги 75 процентов тела — во время пожара в Белгород-Днестровском. Напомним, на пепелище спасатели обнаружили мертвого 29-летнего мужчину и мальчика 2017 года рождения с тяжелейшими ожогами.
Об этом в социальных сетях сообщила известный волонтер Екатерина Ножевникова, которая оказывает помощь пострадавшим, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
«Сердце маленького Ярика, получившего ожоги 75% тела при пожаре, ночью остановилось. К сожалению, чуда не произошло…» — сообщила Екатерина.
Волонтер отметила, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка. Маленького пациента обеспечили всеми необходимыми лекарствами, купленными в том числе и за благотворительные средства.
Напомним, пожар произошел, когда 24-летняя мама ребенка вышла в магазин. Она оставила сына со своим братом. 29-летний молодой человек успел вынести племянника из горящего дома, но сам при этом погиб. Предполагаемая причина пожара — неисправность печного отопления.
Полиция начала расследование случившегося по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в селе Белашов на Волыни ночью 27 февраля произошел пожар, во время которого погибли 6-летний мальчик и 2-летняя девочка.
А в Павлограде Днепропетровской области из охваченного огнем общежития спасли троих детей.
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