- 15:38 Украинские школьники больше не будут изучать предмет «Защита Отечества»
- 15:35 Самосожжение под Офисом Зеленского: медики сделали тревожное заявление
- 15:01 Угроза коронавируса: группа туристов попала в больницу на Закарпатье
- 14:59 Главным санитарным врачом назначен Виктор Ляшко: что о нем известно
- 14:50 В российском детсаду воспитанники праздновали Масленицу под песню про водку и пиво
- 14:40 «Нужно усилить правительство»: Гончарук рассказал о встрече с Тигипко
- 14:29 Помолодела: Наталья Могилевская удивила кардинальной сменой имиджа
- 14:27 В Греции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом COVID-19
- 14:19 Самосожжение под офисом Зеленского: на Банковой отреагировали на ЧП
- 14:06 В Ровно подросток угнал маршрутку и возил по городу пассажиров
- 14:02 Где смотреть онлайн «Реал» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 13:58 В Харькове снова проголосовали за переименование проспекта в честь маршала Жукова
«Нужно усилить правительство»: Гончарук рассказал о встрече с Тигипко (видео)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на информацию о его возможной отставке и том, что его на посту руководителя Кабмина может сменить Сергей Тигипко.
Отметив, что подобная информация периодически появляется после того, как правительство «наступает на хвост» кому-то из коррупционеров, Гончарук добавил: «Никаких заявлений я не писал, с президентом соответствующие темы не обсуждал».
Что же касается Сергея Тигипко, то Алексей Гончарук признал, что встречался с ним, как и с многими другими людьми. По его словам, речь идет об усилении Кабмина — и советниками, и на должности в правительстве. Премьер-заявил, что Кабмин нужно усилить людьми, которые понимают, что такое промышленность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», факт встречи с Сергеем Тигипко подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?