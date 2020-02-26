«Нужно усилить правительство»: Гончарук рассказал о встрече с Тигипко (видео)

Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на информацию о его возможной отставке и том, что его на посту руководителя Кабмина может сменить Сергей Тигипко.

Отметив, что подобная информация периодически появляется после того, как правительство «наступает на хвост» кому-то из коррупционеров, Гончарук добавил: «Никаких заявлений я не писал, с президентом соответствующие темы не обсуждал».

Что же касается Сергея Тигипко, то Алексей Гончарук признал, что встречался с ним, как и с многими другими людьми. По его словам, речь идет об усилении Кабмина — и советниками, и на должности в правительстве. Премьер-заявил, что Кабмин нужно усилить людьми, которые понимают, что такое промышленность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», факт встречи с Сергеем Тигипко подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter