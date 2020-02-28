«Турборежим оказался мифом»: за полгода новая Рада приняла меньше законов, чем предыдущая

Украина

Верховная Рада IX созыва, собравшаяся на свое первое заседание 29 августа и сразу же включившая «турборежим», за первые полгода своей работы приняла меньше законопроектов, чем парламент VIII созыва — 155 законов против 173 законов.

К такому выводу пришли в Комитете избирателей Украины, анализировавший закондательную деятельность нового парламента. Также народные депутаты Украины VIII созыва зарегистрировали более законопроектов, чем их преемники: 1,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно. Впрочем, нынешние парламентарии провели больше пленарных заседаний — 72 против 63 у их предшественников.

«Разговоры о турборежим оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах как количество принятых законов или поданных законопроектов они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

При этом отметил, что в целом не стоит судить о результатах работы парламента лишь оценивая количество принятых законов, но добавил, что именно такой подход неоднократно демонстрировало руководство ВР и депутаты монобольшинства, «акцентируя на своей эффективности».

«Данные КИУ показывают, что оснований для подобных заявлений нет. Поэтому в дальнейшем стоит или вообще отказаться от понятия „турборежим“, или называть „турборежимом“ и работу Рады VIII созыва», — добавил Кошель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в КИУ оценивали первые месяцы работы новой Рады, Кабмина и президента, а также взаимодействие ветвей власти. В частности, выяснилось, что у пятого президента Украины Петра Порошенко законами стали 70% его законопроектов, а у нынешнего главы государства Владимира Зеленского — 24%. В то же время последний зарегистрировал вдвое больше проектов законов, нежели его предшественник.

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