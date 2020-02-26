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Звучало предложение уйти: СМИ узнали о ссоре Зеленского с Разумковым
Между президентом Украины Владимиром Зеленским, который теряет доверие украинцев, и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым состоялся неприятный разговор, который мог привести к уходу председателя парламента со своего поста. Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, спикер переговорил с президентом по поводу того, что не хочет брать на себя негатив от скандалов народных депутатов.
Разумков предпочитает избегать ассоциаций с неприятными историями, связанными со «слугами народа». Он хочет, чтобы на скандалы активнее реагировала партия.
Однако Зеленский, по информации собеседников УП, ответил: не нравится — освобождай место. На это Разумков предложил, что если есть претензии по работе Рады, поставить освобождение от должности спикера на голосование в парламенте.
Ранее сообщалось, что Разумков указал на недостатки в работе Кабмина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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