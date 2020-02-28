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Появление COVID-19 предсказали еще в 1981 году? В сети обсуждают конспирологическую версию

На днях пользователи Twitter пришли к сенсационному выводу относительно эпидемии коронавируса COVID-19. Многие из них уверены, что ее предсказал популярный американский писатель Дин Кунц. И сделал он это в 1981 году в своем романе «Глаза тьмы»!

Первым эту версию озвучил в Twitter пользователь Nick Hinton. Он привел цитату из книги Кунца, когда один из персонажей романа рассказывает о новом смертельном биологическом оружии, разработанном в секретной китайской лаборатории. «Они назвали это вещество Wuhan-400, потому что оно было получено в лаборатории в Ухане», — говорит герой книги.

«Wuhan-400 — совершенное оружие. Оно поражает только людей. Ни одно другое живое существо не может быть его переносчиком. И, как и сифилис, Wuhan-400 не живет дольше минуты вне живого человеческого организма…» — продолжает персонаж.

Дин Кунц и его роман "Глаза тьмы"

Версию Nick Hinton тут же подхватили любители теорий заговора и нумерологи. Они быстро нашли «доказательства» того, что Кунц сознательно зашифровал свое предсказание в романе. Эта версия уже получила название «Код Уханя». Ее сторонники указывают на следующие моменты. Год публикации романа — 1981-й. Если сложить эти цифры, получится 19. А вирус, как известно, был впервые выявлен в 2019 году.

Wuhan-400 упоминается в 39-й главе. 3+9=12, то есть 12-й месяц. Действительно, вирус был обнаружен в декабре 2019 года.

Wuhan-400 его назвал Кунц. Число 400 можно получить путем умножения 20 на 20. Это еще одна подсказка писателя — эпидемия началась в 2020 году.

Версия, прямо скажем, шокирующая! Однако при более внимательном ее изучении выясняется, что между настоящим вирусом COVID-19 и выдуманным Wuhan-400 нет почти никакого сходства. У Кунца инкубационный период не превышает двух часов. У коронавируса, как известно, он составляет 14 суток, а в некоторых случаях даже 24 суток. В книге биологическое оружие, созданное в Ухане, поражало головной мозг. И смертность составляла 100 процентов. COVID-19 поражает легкие. Уровень смертности немного превышает два процента.

Наконец, как утверждает британская газета The Daily Mail, в первом варианте романа «Глаза тьмы» Кунц использовал другое название для вируса — Gorki-400. И был он создан в секретной лаборатории СССР. Однако после выхода книги отношения между Советским Союзом и США улучшились, и писатель решил изменить название вируса и место его создания. В последующих изданиях романа речь идет уже о китайском вирусе Wuhan-400. Сам Дин Кунц пока воздерживается от комментариев относительно приписываемого ему «пророчества».

Тем временем COVID-19 продолжает распространяться по миру. Его выявили уже в 59 странах. 28 февраля о зараженных впервые сообщили власти Азербайджана, Беларуси, Литвы, Исландии, Новой Зеландии и Нигерии. Всего же в мире было выявлено 1 123 новых случая. Скончались еще 58 человек. С начала эпидемии официально подтверждены 83 911 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 872 пациента. Скончались 2 872 человека. В критическом состоянии находятся на данный момент 8 087 больных.

Власти ряда европейских стран предприняли строгие меры, чтобы остановить эпидемию коронавируса. Например, правительство Швейцарии временно запретило проведение любых мероприятий, на которых должны присутствовать более тысячи человек. В результате пришлось отменить открытие 90-го Женевского автосалона. Выставка должна была состояться со 2 по 15 марта. Ожидалось, что ее посетят 600 тысяч человек.

Руководитель Женевского автосалона Морис Турреттини выразил сожаление в связи с отменой выставки, но подчеркнул, что не имеет претензий к властям. «Абсолютным приоритетом для нас является здоровье и безопасность участников и посетителей. Мы имеем дело с форс-мажором. Да, это горькая потеря для компаний, которые вложили в свое присутствие в Женеве значительные средства. Но мы убеждены, что все пострадавшие поймут это решение», — сказал он.

Также отменен запланированный на апрель Женевский салон часов.

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Фото, видео The Daily Mail

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