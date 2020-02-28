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Украина

Студентам украинских вузов задерживают стипендии: названа причина

21:57 28 февраля 2020 101
Студенты
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Министерстве образования и науки отреагировали на задержку с выплатами стипендий студентам в феврале. Там объяснили, что паспорт соответствующей бюджетной программы еще находится на утверждении, поэтому все, кто обычно получал стипендию после 17 числа, деньги за февраль поступят позднее.

«Это связано с особенностями бюджетного законодательства», — сообщили чиновники, заверив, что такая ситуация касается только учреждений, где начисление стипендии осуществляется после 17 числа.

В остальных вузах стипендию выплатили вовремя.

Напомним, вместе с изменениями законодательства о высшем образовании в 2020 году значительно возрастет стоимость на контрактной форме обучения в вузах.

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