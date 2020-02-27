Украина

В Украине резко повысится стоимость обучения в вузах: что об этом известно

В Украине вместе с изменениями законодательства о высшем образовании в 2020 году значительно возрастет стоимость на контрактной форме обучения в вузах.

Об этом на встрече с педагогами Ужгородского национального университета сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный, передает Uzhgorod.net.

Чиновник объяснил это тем, что стоимость обучения бюджетников, которую оплачивает государство, в 2−3 раза выше суммы, которую платит студент контрактной формы обучения. В министерстве намерены постепенно уравнивать стоимость обучения.

По словам чиновника, повышение будет происходить в несколько этапов.

В 2020 году стоимость контракта должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника без учета стипендии. В 2021 году — не менее 70%, и в 2022 — не менее 80%.

Подорожание коснется, в первую очередь, популярных специальностей — экономика, социология, журналистика, менеджмент, право, медицина, международные отношения, филология и другие.

Стадный также отметил, что увеличение поступлений в университет за счет контрактных средств повлияет на оплату труда преподавателей.

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