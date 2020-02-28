Украина

Пристайко рассказал, кто может войти в состав совместных патрулей на Донбассе

Украина готова привлечь в совместные патрули на Донбассе во время местных выборов представителей местных громад, но только тех из них, кто не участвовал в незаконных вооруженных формированиях. С таким заявлением министр иностранных дел Вадим Пристайко выступил в эфире телеканала «Украина 24».

Он назвал такой вариант границей компромисса с украинской стороны.

«Идеально, чтобы они (будущие патрульные. Ред.) никогда не стояли на блокпостах, даже без „калашникова“. И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое не замарано в убийствах, не замарано в войне с нами», — сказал Пристайко.

По его мнению, Украине может оказаться полезен хорватский опыт, и этот вопрос глава МИД Украины уже обсудил с министром иностранных дел Хорватии во время встречи с ним в Женеве.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил, чтобы украинско-российскую границу патрулировали совместно украинские пограничники, представители ОБСЕ и жители оккупированных территорий. Таким образом, граница будет считаться контролируемой, и будет устранено препятствие для проведения выборов на Донбассе.

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