- 22:59 Кресло Гончарука может занять вице-премьер времен Януковича, — СМИ
- 22:34 Пристайко рассказал, кто может войти в состав совместных патрулей на Донбассе
- 21:57 Студентам украинских вузов задерживают стипендии: названа причина
- 21:45 Стало известно, где отремонтируют обстрелянные путинскими военными украинские корабли
- 21:29 Коронавирус не пройдет: сеть повеселили фото собак пограничников в «Борисполе»
- 21:00 Хет-трик принадлежащего «Динамо» Супряги «похоронил» команду Михайличенко в Днепре: видеообзор матча
- 20:58 Появление COVID-19 предсказали еще в 1981 году? В сети обсуждают конспирологическую версию
- 20:51 Валит черный дым: в центре Парижа вспыхнул масштабный пожар
- 20:15 Захват заложников в Одесском суде: делом занялось ГБР
- 20:10 Подозреваемого во взяточничестве главу Черновицкого облсовета отстранили от должности
- 19:57 Не пришел с работы: в Днепре разыскивают пропавшего военного
- 19:48 Зеленский требует собрать Раду на внеочередное заседание
Пристайко рассказал, кто может войти в состав совместных патрулей на Донбассе
Украина готова привлечь в совместные патрули на Донбассе во время местных выборов представителей местных громад, но только тех из них, кто не участвовал в незаконных вооруженных формированиях. С таким заявлением министр иностранных дел Вадим Пристайко выступил в эфире телеканала «Украина 24».
Он назвал такой вариант границей компромисса с украинской стороны.
«Идеально, чтобы они (будущие патрульные. Ред.) никогда не стояли на блокпостах, даже без „калашникова“. И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое не замарано в убийствах, не замарано в войне с нами», — сказал Пристайко.
По его мнению, Украине может оказаться полезен хорватский опыт, и этот вопрос глава МИД Украины уже обсудил с министром иностранных дел Хорватии во время встречи с ним в Женеве.
Напомним, президент Владимир Зеленский предложил, чтобы украинско-российскую границу патрулировали совместно украинские пограничники, представители ОБСЕ и жители оккупированных территорий. Таким образом, граница будет считаться контролируемой, и будет устранено препятствие для проведения выборов на Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"