Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления

Общество и люди

Уже скоро начнется Великий пост, а 1 марта — Прощеное воскресенье, когда просят прощения у ближних и стараются простить их.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые помогут, если вам трудно самим подобрать слова.

Простим друг другу все обиды,

Оставим в прошлом их, друзья!

Забудьте ссоры, огорчения

Да злые, горькие слова.

Родных попросим о прощении,

А их самих в ответ простим.

Во всем сегодня повинимся,

Обиду в сердце не таим.

Красоты, любви, добра!

Радости, душевного тепла!

Успехов в честь святого дня!

***

Светлый праздник наступил!

В это воскресенье

Перед Богом у тебя

Я прошу прощенья.

Позабудем всё плохое

И оставим позади,

Пусть лишь светлые моменты

Ждут на жизненном пути!

***

Прошу, простите мне мои ошибки

И фразы, брошенные сгоряча,

Обиды вместо дружеской улыбки

И то, что я порой рублю с плеча.

Простите неоправданные ссоры,

Непонимание в трудные часы.

За резкие слова и наши споры

Хочу у Вас прощения попросить.

***

Казалось бы, простых два слова,

Но трудно их произнести.

Но день Прощеный, и хочу я

Сказать тебе: «Прошу, прости».

Пускай прощенье, словно пламень,

Сжигает зло и груз обид.

Пусть не лежит на сердце камень,

Душа пусть больше не болит.

***

Я вовсе не стесняюсь

Прощения попросить,

Ведь если нет обиды —

На свете легче жить.

Всем в это воскресение

Господь велел прощать,

Творить добро и светом

Жизнь нашу освещать.

И если вдруг обидеть

Случилось мне тебя,

То искренне скажу я:

«Прости, прости меня».



***

Прости меня за все обиды,

За горести меня прости.

Пусть этого другим не видно,

Но тяжко груз обид нести.

Прости все слезы и упреки,

Что раной на душу легли.

Прости слова, прости намеки.

Друг друга мы не берегли.

Сегодня день такой особый ―

Спасенья и терпения.

Сегодня светлый день без злобы.

С Прощеным воскресением!

***

Вас с праздником я поздравляю,

От всей души прощения прошу,

Лишь доброго я вам всегда желаю

И вас за все обидное прощу.

Желаю вам не знать врагов коварных,

В душе уметь обиды не копить,

Людей встречать по жизни лучезарных

И радость, и тепло другим дарить.

Пусть воскресенье это будет в радость,

И в доме вашем будет мир царить,

Нет ничего приятнее и краше,

Чем от души прощение дарить.

Ранее мы писали, как правильно питаться во время Великого поста.

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