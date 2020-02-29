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Общество и люди

Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления

12:17 29 февраля 2020 24
Прощеное воскресенье
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Уже скоро начнется Великий пост, а 1 марта — Прощеное воскресенье, когда просят прощения у ближних и стараются простить их.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые помогут, если вам трудно самим подобрать слова.

Прощенное воскресенье

Простим друг другу все обиды,
Оставим в прошлом их, друзья!
Забудьте ссоры, огорчения
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
А их самих в ответ простим.
Во всем сегодня повинимся,
Обиду в сердце не таим.
Красоты, любви, добра!
Радости, душевного тепла!
Успехов в честь святого дня!

Прощенное воскресенье

***
Светлый праздник наступил!
В это воскресенье
Перед Богом у тебя
Я прошу прощенья.

Позабудем всё плохое
И оставим позади,
Пусть лишь светлые моменты
Ждут на жизненном пути!

***
Прошу, простите мне мои ошибки
И фразы, брошенные сгоряча,
Обиды вместо дружеской улыбки
И то, что я порой рублю с плеча.

Простите неоправданные ссоры,
Непонимание в трудные часы.
За резкие слова и наши споры
Хочу у Вас прощения попросить.

Прощенное воскресенье

***
Казалось бы, простых два слова,
Но трудно их произнести.
Но день Прощеный, и хочу я
Сказать тебе: «Прошу, прости».

Пускай прощенье, словно пламень,
Сжигает зло и груз обид.
Пусть не лежит на сердце камень,
Душа пусть больше не болит.

Прощенное воскресенье

***
Я вовсе не стесняюсь
Прощения попросить,
Ведь если нет обиды —
На свете легче жить.

Всем в это воскресение
Господь велел прощать,
Творить добро и светом
Жизнь нашу освещать.

И если вдруг обидеть
Случилось мне тебя,
То искренне скажу я:
«Прости, прости меня».
Прощенное воскресенье

***
Прости меня за все обиды,
За горести меня прости.
Пусть этого другим не видно,
Но тяжко груз обид нести.

Прости все слезы и упреки,
Что раной на душу легли.
Прости слова, прости намеки.
Друг друга мы не берегли.

Сегодня день такой особый ―
Спасенья и терпения.
Сегодня светлый день без злобы.
С Прощеным воскресением!

***
Вас с праздником я поздравляю,
От всей души прощения прошу,
Лишь доброго я вам всегда желаю
И вас за все обидное прощу.

Желаю вам не знать врагов коварных,
В душе уметь обиды не копить,
Людей встречать по жизни лучезарных
И радость, и тепло другим дарить.

Пусть воскресенье это будет в радость,
И в доме вашем будет мир царить,
Нет ничего приятнее и краше,
Чем от души прощение дарить.

Прощенное воскресенье

Ранее мы писали, как правильно питаться во время Великого поста.

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