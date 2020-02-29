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Шоу-бизнес

Поцеловала нежно в щеку: Волочкова и Бузова удивили фанатов признанием (видео)

0:56 29 февраля 2020 17
Волочкова и Бузова
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Упавшая перед камерами экс-прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова приготовила еще один сюрприз для своих подписчиков: признание в том, что у нее есть нечто общее со «звездочкой» российского шоу-биза Ольгой Бузовой.

Проявилось оно накануне, когда Андрей Малахов и его супруга организовали вечеринку, посвященную Масленице. Полакомиться блинами пришли и Ольга Бузова с Анастасией Волочковой, и удивили всех присутствовавших.

Казалось бы, звезды разной возрастной категории и жанра, но оказалось, и у них есть нечто общее, о чем они сами узнали только вчера!

Оказывается, обе родились 20 февраля!

И обе посчитали это совпадение символичным. Бузова отметила, что «дата магическая», ведь недаром она и Волочкова — «успешные и красивые женщины, которыми восхищаются поклонники и активно критикуют хейтеры».

О своих «открытиях» звезды рассказали на видео в соцсетих, а в конце Анастасия нежно поцеловала Ольгу в щеку.

Теперь Ольга и Анастасия, похоже, стали подругами, и с восторгом высказываются друг о друге.

Пользователи надеются, что между звездами завяжется дружба, что поможет им вместе противостоять многочисленным хейтерам. К тому же знаменитости тесно общаются не в первый раз: в прошло году они столкнулись на отдыхе на Мальдивах и даже «померились ножками». По словам Анастасии, ее ноги оказались куда более загорелыми и стройными, чем у Ольги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока Анастасия Волочкова готовится к намечающейся свадьбе, ее дочь Ариадна решила также не оставаться в стороне и начала зарабатывать денежки на подарок маме.

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