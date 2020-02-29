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"Зелененьким" он был? Малыш поймал в саду розового кузнечика-мутанта (фото)

1:33 29 февраля 2020 3
Кузнечик
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Привычные всем кузнечики, которые «сидят в траве, совсем как человечеки», могут удивлять не только тем, что в них, как оказалось, содержится большое количество белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки, но и своим внешним видом.

Так, некоторые из кузнечиков могут быть не только зелеными, но и … розовыми!

Одного из таких необычных насекомых с ярко-розовым окрасом обнаружил трехлетний мальчик по имени Брукс, играя на заднем дворе своего дома в Остине в США.

Маме мальчика, Эллисон Баргер, удалось сфотографировать редкое насекомое.

«Брукс любит жуков, поэтому он отреагировал так же, как отреагировал бы на найденную игрушку. Он провел много времени, мило беседуя с кузнечиком. Мы ничего не думали об этом, пока я не поискала в интернете и не поняла, насколько редко встречается подобное», — Эллисон Баргер.

Розовый окрас у кузнечиков является результатом генетической мутации, называемой эритризмом. Она влияет на рецессивный ген, схожий с тем, что вызывает альбинизм.

«Если бы вы были хищником, питающимся кузнечиками, вы бы заметили розовых особей быстрее, чем зеленых. Розовым кузнечикам может быть труднее жить, потому что они обитают в зеленом мире», — считает Джаред Али, энтомолог из Университета штата Делавэр.

Большинство подобных свидетельств относятся к кузнечикам вида конек короткокрылый (Chorthippus parallelus). В 2017 году такого розового кузнечика удалось запечатлеть фотографу дикой природы Ричарду Тейлору.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что насекомых и животных с необычным окрасом часто встречают и украинцы. Так, жители Мариуполя не могли не нарадоваться белке необычного белого цвета.

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