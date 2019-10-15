24.64 / 24.65 24.64 / 24.65
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

В насекомых содержится в два раза больше антиоксидантов, чем в оливковом масле

7:31 16 октября 2019 70
кузнечик
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Многих передергивает от одной мысли, чтобы попробовать насекомое во время отдыха в экзотической стране. Но уже даже в Европе начали употреблять жуков.

«Насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки», — убежден итальянский ученый из Университета Терамо Мауро Серафини. Вместе с коллегами он изучал, насколько полезно употреблять в пищу насекомых и паукообразных.

Читайте также: Поедание рыбьих глаз и тараканов назвали полезным делом

Отделив крылья и другие несъедобные части, исследователи размололи насекомых и паукообразных, растворили порошок каждого вида в воде и жире, а затем измерили содержание антиоксидантов. Как показали эксперименты, в скорпионах и тарантулах было не так много этих полезных веществ. А вот в муравьях, кузнечиках, цикадах, гусеницах шелкопряда и африканских бабочек содержалось в два раза больше антиоксидантов, чем в оливковом масле и апельсиновом соке.

«Как минимум два миллиарда жителей Земли регулярно употребляют насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов, что это не такая уж плохая идея», — пришел к выводу Серафини.

Читайте также: Полезно знать: 10 продуктов, которые очищают организм от токсинов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом модном тренде — сумках в виде больших насекомых.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Конфуз с кречетом

Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения

Венера в Скорпионе

Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

Гороскоп

Каким будет этот день: гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака

ярослава никоненко

Осталась 13-летняя дочь: появились новые детали про женщину-солдата, убитую снайпером на Донбассе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер