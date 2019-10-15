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В насекомых содержится в два раза больше антиоксидантов, чем в оливковом масле
Многих передергивает от одной мысли, чтобы попробовать насекомое во время отдыха в экзотической стране. Но уже даже в Европе начали употреблять жуков.
«Насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки», — убежден итальянский ученый из Университета Терамо Мауро Серафини. Вместе с коллегами он изучал, насколько полезно употреблять в пищу насекомых и паукообразных.
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Отделив крылья и другие несъедобные части, исследователи размололи насекомых и паукообразных, растворили порошок каждого вида в воде и жире, а затем измерили содержание антиоксидантов. Как показали эксперименты, в скорпионах и тарантулах было не так много этих полезных веществ. А вот в муравьях, кузнечиках, цикадах, гусеницах шелкопряда и африканских бабочек содержалось в два раза больше антиоксидантов, чем в оливковом масле и апельсиновом соке.
«Как минимум два миллиарда жителей Земли регулярно употребляют насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов, что это не такая уж плохая идея», — пришел к выводу Серафини.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новом модном тренде — сумках в виде больших насекомых.
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