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Диетологи назвали шесть простых приемов против жира на животе в любом возрасте

Проблема лишнего веса беспокоит людей в любом возрасте, и для борьбы с ним часто прибегают к различным «хитроумным» способам и средствам. Между тем, можно «держать себя в норме» и без соблюдения строгих диет и изнурительных занятий в спортзале.

Дело в том, что существуют простые приемы, позволяющие не набирать его или терять в любом возрасте. Об этом свидетельствуют последние исследования американских медиков, пишет ресурс T3.

Самый простой и давно известный способ — пить больше воды. Выпивая один-два стакана воды перед приемом пищи, человек начинает меньше есть — данный прием проверен. Сокращение калорий в рационе является одним из самых действенных способов уменьшить общее содержание жира, в том числе на животе, в любом возрасте.

Ложиться спать раньше. Увеличение времени сна до 7−8 часов является простым способом сократить жировую прослойку тела. Когда человек спит слишком мало, его организм выделяет больше кортизола, что ведет к накоплению жира.

Есть больше йогурта. Содержащийся в нем кальций стимулирует сжигание жира в любом возрасте. Кроме того, пробиотические бактерии полезны для кишечной флоры, предотвращают вздутие живота.

Употреблять здоровые жиры. Против отложений на животе хорошо действуют мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом, арахисовом масле. Авокадо содержат вещество манногептулозу, которое ингибирует выработку инсулина и, таким образом, может уменьшить поглощение жира.

Минимизировать простые углеводы. Их потребление быстро повышает уровень сахара и инсулина в крови — идеальное условие для появления жировых валиков. Основными источниками углеводов в рационе должны быть цельные зерна, овощи и фрукты (не слишком сладкие и в умеренном количестве).

Налегать на продукты, содержащие магний. Его получение в достаточном количестве является простым приемом, позволяющим иметь стройную талию и подтянутый живот в любом возрасте. Поглощение магния активирует ферменты, которые регулируют усвоение и поглощение жиров, белков и углеводов. Включайте в свое питание тыквенные семечки, зеленые овощи, авокадо.

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