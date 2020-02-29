- 05:25 Диетологи назвали шесть простых приемов против жира на животе в любом возрасте
- 04:55 "Мстил" китайцам за коронавирус: в ресторане уволили шеф-повара за плевки в еду клиентам
- 04:30 "Коронавирус, Кабмин и "посадки": Арахамия назвал три причины для внеочередного заседания Рады
- 03:47 В Китае увеличилось количество жертв коронавируса
- 03:00 "Правило 5 секунд": врачи ответили, можно ли есть быстро поднятую с пола пищу
- 02:26 В США отчим-педофил похитил падчерицу и заставил родить ему 9 детей
- 01:56 Одна из самых успешных реформ: в Кабмине назвали количество сторонников децентрализации
- 01:33 "Зелененьким" он был? Малыш поймал в саду розового кузнечика-мутанта
- 00:56 Поцеловала нежно в щеку: Волочкова и Бузова удивили фанатов признанием
- 00:44 "Политически говорить не о чем": Пристайко рассказал, стоит ли ожидать назначения посла Украины в РФ
- 00:12 С последним днем зимы: забавные картинки и поздравления
- 28.02 23:56 Люди синели и теряли сознание: банная вечеринка известного блогера закончилась трагедией
Диетологи назвали шесть простых приемов против жира на животе в любом возрасте
Проблема лишнего веса беспокоит людей в любом возрасте, и для борьбы с ним часто прибегают к различным «хитроумным» способам и средствам. Между тем, можно «держать себя в норме» и без соблюдения строгих диет и изнурительных занятий в спортзале.
Дело в том, что существуют простые приемы, позволяющие не набирать его или терять в любом возрасте. Об этом свидетельствуют последние исследования американских медиков, пишет ресурс T3.
Самый простой и давно известный способ — пить больше воды. Выпивая один-два стакана воды перед приемом пищи, человек начинает меньше есть — данный прием проверен. Сокращение калорий в рационе является одним из самых действенных способов уменьшить общее содержание жира, в том числе на животе, в любом возрасте.
Ложиться спать раньше. Увеличение времени сна до 7−8 часов является простым способом сократить жировую прослойку тела. Когда человек спит слишком мало, его организм выделяет больше кортизола, что ведет к накоплению жира.
Есть больше йогурта. Содержащийся в нем кальций стимулирует сжигание жира в любом возрасте. Кроме того, пробиотические бактерии полезны для кишечной флоры, предотвращают вздутие живота.
Употреблять здоровые жиры. Против отложений на животе хорошо действуют мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом, арахисовом масле. Авокадо содержат вещество манногептулозу, которое ингибирует выработку инсулина и, таким образом, может уменьшить поглощение жира.
Минимизировать простые углеводы. Их потребление быстро повышает уровень сахара и инсулина в крови — идеальное условие для появления жировых валиков. Основными источниками углеводов в рационе должны быть цельные зерна, овощи и фрукты (не слишком сладкие и в умеренном количестве).
Налегать на продукты, содержащие магний. Его получение в достаточном количестве является простым приемом, позволяющим иметь стройную талию и подтянутый живот в любом возрасте. Поглощение магния активирует ферменты, которые регулируют усвоение и поглощение жиров, белков и углеводов. Включайте в свое питание тыквенные семечки, зеленые овощи, авокадо.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие три ошибки за завтраком не позволят сбросить вес женщинам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!