Google отметил 29 февраля ярким дудлом

Мир

Google посвятил дудл особенной дате — 29 февраля, которая в 2020 году выпала на субботу. Напомним, «ФАКТЫ» предложили поздравить друзей и знакомых яркими картинками.

На анимированной картинке буква «О» в слове Google обозначена цифрой «29», причем художники наделили цифры лицом и ножками, которые постоянно подпрыгивают на месте.

С обеих сторон от «именинницы» расположились цифры 28 и 1. Таким образом Google показывает, что 29 февраля — последний день месяца и последний день календарной зимы, отмечает поисковик.

Как писали «ФАКТЫ», последний календарный день зимы, 29 февраля, будет по-весеннему ясным и как никогда подойдет для празднования проводов Масленицы.

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