- 08:56 Поздно обратился к врачам: в Запорожской области от гриппа умер 51-летний мужчина
- 08:51 Где смотреть онлайн «Реал» — «Барселона»: расписание трансляций «эль класико»
- 08:23 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.29 февраля 2020
- 08:12 Google отметил 29 февраля ярким дудлом
- 07:49 Гончарук с Зеленским поругались из-за Коломойского: СМИ раскрыли подробности
- 07:36 Для сосудов не так страшны жиры, как легкие углеводы: сахар, конфеты, белый хлеб
- 07:16 Тепло и солнечно: синоптики порадовали весенним прогнозом на выходные
- 06:20 В Киеве в последнюю зимнюю ночь произошло два ДТП, пострадали люди
- 06:18 Очень неравный брак: мужчина "чуть за сто" женился на девушке "чуть за двадцать"
- 05:25 Диетологи назвали шесть простых приемов против жира на животе в любом возрасте
- 04:55 "Мстил" китайцам за коронавирус: в ресторане уволили шеф-повара за плевки в еду клиентам
- 04:30 "Коронавирус, Кабмин и "посадки": Арахамия назвал три причины для внеочередного заседания Рады
Google отметил 29 февраля ярким дудлом
Google посвятил дудл особенной дате — 29 февраля, которая в 2020 году выпала на субботу. Напомним, «ФАКТЫ» предложили поздравить друзей и знакомых яркими картинками.
На анимированной картинке буква «О» в слове Google обозначена цифрой «29», причем художники наделили цифры лицом и ножками, которые постоянно подпрыгивают на месте.
С обеих сторон от «именинницы» расположились цифры 28 и 1. Таким образом Google показывает, что 29 февраля — последний день месяца и последний день календарной зимы, отмечает поисковик.
Как писали «ФАКТЫ», последний календарный день зимы, 29 февраля, будет по-весеннему ясным и как никогда подойдет для празднования проводов Масленицы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт