Тепло и солнечно: синоптики порадовали весенним прогнозом на выходные

Украина

Последний календарный день зимы, 29 февраля, будет по-весеннему ясным. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра. Напомним, синоптик предупредила туристов в Карпатах о сильных осадках в последние дни зимы.

Средняя температура воздуха днем по стране составит 6−8 градусов выше нуля, при этом на юге (в Херсонской, Николаевской и Одесской областях) столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.

Осадки в виде дождя возможны только на территории аннексированного Крыма, где днем ожидается 7−9 градусов тепла.

В Киеве после ночных заморозков (до минус 2 градусов) воздух днем прогреется до 7 градусов тепла, западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 29 февраля

В воскресенье, 1 марта, задождит уже на западе Украины — Закарпатье, Львовщине и на Волыни. Тем не менее на температуру воздуха это не повлияет — столбики термометров по-прежнему будут показывать до 9 градусов выше нуля (ночью они будут колебаться у отметки 0 градусов).

В Киеве потеплеет до 9 градусов выше нуля (такая же температура будет по всем центральным и даже северным регионам Украины). Ветер изменит направление с западного на южный и несколько усилится — до 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на 1 марта

Как писали «ФАКТЫ», харьковский сурок «предсказал», что зима задержится в Украине приблизительно до середины марта.



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