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Часто пишет президенту: стало известно, кто бросал камни в автобус с эвакуированными под Новыми Санжарами
В Полтавской области идентифицировали женщин, которые первыми начали бросать камни в автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Инцидент произошел на железнодорожном переезде в селе Руденковка и попал на видео.
По словам сотрудника железнодорожного переезда Михаила в комментарии корреспонденту ТСН, правоохранители приказали ему открыть шлагбаум для проезда колонны сразу же после прохождения двух поездов. Однако в ручном режиме сделать этого он не мог, поэтому шлагбаумы попросту сломали.
Местные жители не признаются, что знают зафиксированных в кадре женщин, зато в сельсовете заявили, что обе они имеют вспыльчивый характер, а та, что в бежевом пальто — еще и мать пятерых детей.
«Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная», — констатировал Руденковский сельский голова Сергей Головко.
По его словам, после инцидента он с ней не виделся, а вот вторая «метательница» приходила в сельсовет за характеристикой для полиции, извинялась и раскаивалась.
«Говорю, зачем это делали? Она говорит, что не знает. Возможно, тот ажиотаж, атмосфера вседозволенности», — передает сельский голова.
Напомним, известная в Полтаве судья Лариса Гольник объяснила, почему 26 февраля не отправила под арест одного из жителей Новых Санжар, которому наряду с другими жителями райцентра полиция инкриминирует участие в массовых беспорядках и активное сопротивление представителям власти с использованием камней и кирпичей как оружия. По ее мнению, того нельзя привлечь к ответственности, поскольку новосанжарцы и жители прилегающих сел действовали в условиях паники, спровоцированной дефицитом достоверной информации о профилактике коронавируса.
Полная картина протестов против прибытия эвакуированных из Китая в Новые Санжары опасана в статье «ФАКТОВ» «Коронамайдан в Новых Санжарах: почему это провал власти и что делать всем украинцам».
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