24.42 / 24.65 26.47 / 26.82
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В сети появилось видео, как женщины под Новыми Санжарами забрасывают камнями автобусы с эвакуированными (18+)

0:22 27 февраля 2020 99
Новые Санжары
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Через шесть дней после массовых беспорядков, происходивших 20 февраля в Новых Санжарах на Полтавщине,в сети появилось видео, как «радушно» встречали местные жители автобусы с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами, а также теми, кто принимал участие в этой миссии.

Видео неизвестного автора опубликовал на своей странице в Facebook житель поселка Дмитрий Трохимчук.

На нем видно, что первые камни в спецтранспорт полетели еще в селе Руденковка, что в шести километрах от Новых Санжар, через которое проходит железная дорога. Селяне наверняка знали, где поджидать «кортеж», ведь на переезде транспорт в любом случае вынужден тормозить, и становится отличной мишенью для летящих булыжников.

Остановить разъяренную толпу пытаются несколько правоохранителей в защитной экипировке, однако молодые девушки сначала ругают их отборным матом, а вслед за этим принимаются забрасывать автобусы подобранными на дороге камнями. Несколько из них попали в цель.

По этому видео легко идентифицировать участников массовых стычек, которые активно сопротивлялись представителям правоохранительных органов с использованием камней и булыжников как оружия, чему должна быть дана юридическая квалификация. Пока что в материалах, собранных следствием, женщины не фигурируют.

По факту массовых беспорядков в Новых Санжарах арестовано четыре человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Новые Санжары

В сети появилось видео, как женщины под Новыми Санжарами забрасывают камнями автобусы с эвакуированными (18+)

Елена Михайлова Nimfa Viola

Скрепно и духовно: Путин наградил российскую порноактрису за "вклад в православное искусство"

Индия

Уберегли от злых духов: в Индии маленького ребенка женили на собаке (видео)

Клименко, Антоненко и Дугарь

Дело Шеремета: в МВД заявили, что все трое подозреваемых отказались от проверки на "детекторе лжи"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер