Происшествия

В сети появилось видео, как женщины под Новыми Санжарами забрасывают камнями автобусы с эвакуированными (18+)

Через шесть дней после массовых беспорядков, происходивших 20 февраля в Новых Санжарах на Полтавщине,в сети появилось видео, как «радушно» встречали местные жители автобусы с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами, а также теми, кто принимал участие в этой миссии.

Видео неизвестного автора опубликовал на своей странице в Facebook житель поселка Дмитрий Трохимчук.

На нем видно, что первые камни в спецтранспорт полетели еще в селе Руденковка, что в шести километрах от Новых Санжар, через которое проходит железная дорога. Селяне наверняка знали, где поджидать «кортеж», ведь на переезде транспорт в любом случае вынужден тормозить, и становится отличной мишенью для летящих булыжников.

Остановить разъяренную толпу пытаются несколько правоохранителей в защитной экипировке, однако молодые девушки сначала ругают их отборным матом, а вслед за этим принимаются забрасывать автобусы подобранными на дороге камнями. Несколько из них попали в цель.

По этому видео легко идентифицировать участников массовых стычек, которые активно сопротивлялись представителям правоохранительных органов с использованием камней и булыжников как оружия, чему должна быть дана юридическая квалификация. Пока что в материалах, собранных следствием, женщины не фигурируют.

По факту массовых беспорядков в Новых Санжарах арестовано четыре человека.

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