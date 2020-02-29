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В МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной
Работающая в Украине миссия МВФ достигла «заметно существенного прогресса» в переговорах с представителями готовящегося к отставке правительства Украины. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана.
«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности», — сказал Люнгман, анонсировав продолжение дискуссий в ближайшие дни.
Эксперты МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начали работу в Киеве 20 февраля.
В начале декабря 2019 года Украина и МВФ согласовали новую программу сотрудничества общим объемом 4 миллиарда специальных прав заимствований (SDR), а в ноябре министр финансов Оксана Маркарова анонсировала завершение кредитных отношений с МВФ в 2023 году.
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