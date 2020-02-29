24.39 / 24.64 26.71 / 27.12
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной

10:52 29 февраля 2020 6
В МВФ рассказали о прогрессе в переговорах с Украиной
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Работающая в Украине миссия МВФ достигла «заметно существенного прогресса» в переговорах с представителями готовящегося к отставке правительства Украины. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана.

«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности», — сказал Люнгман, анонсировав продолжение дискуссий в ближайшие дни.

Эксперты МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начали работу в Киеве 20 февраля.

В начале декабря 2019 года Украина и МВФ согласовали новую программу сотрудничества общим объемом 4 миллиарда специальных прав заимствований (SDR), а в ноябре министр финансов Оксана Маркарова анонсировала завершение кредитных отношений с МВФ в 2023 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вечеринка

Трагедия на банной вечеринке в Москве: появились новые данные о жертвах

квартирная афера

«Находясь в Беларуси, неожиданно узнали, что наша квартира в Украине теперь принадлежит другим»

Последний день зимы

С последним днем зимы: забавные картинки и поздравления

Гончарук с Зеленским поругались из-за Коломойского: СМИ раскрыли подробности

Гончарук с Зеленским поругались из-за Коломойского: СМИ раскрыли подробности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер