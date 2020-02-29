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Школьник с риском для жизни спас застрявшую в теплотрассе собаку: фото героя
На Львовщине 13-летний школьник Максим Василишин спас собаку, застрявшую в заброшенной теплотрассе. Для этого ему пришлось полтора часа пробираться к животному по лабиринтам труб протяженностью в 20 метров.
Как сообщили спасатели львовского управления ГСЧС, мальчик ощущал нехватку воздуха, а его руки обжигал горячий металл.
Спасенный пес
Спасатели отметили героический поступок подростка, вручив ему специальную награду, однако рекомендовали в подобных ситуациях немедленно звонить по номеру «101».
Напомним, ранее в Винницкой области ученики 11 класса спасли тонущего мужчину, а в Житомирской области школьник спас из горящего дома пенсионерку.
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