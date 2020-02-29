«У правительства есть годовой иммунитет»: в Раде оценили вероятность отставки Кабмина Гончарука

Политика

В Раде отвергли возможность отставки правительства во главе с Алексеем Гончаруком. Во всяком случае, в этом заверил первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Напомним, 3 марта Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание.

В эфире радио «Новое время» он заявил, что на данный момент в Раде намерены только усилить социальное и экономическое направления в Кабинете Министров новыми кадрами.

По его словам, существует только одно условие отставки всего Кабмина — добровольная отставка всех министров.

«У правительства есть годовой иммунитет. Поэтому только в случае, но я фантазирую, если правительство напишет заявление об отказе, тогда только может быть рассмотрено», — сказал Стефанчук.

Ранее журналисты выяснили, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.



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