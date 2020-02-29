- 13:48 Смертельная вечеринка в Москве: появилось видео, как люди прыгали в бассейн с сухим льдом
- 13:47 День бабушек 2020: душевные поздравления и открытки
- 13:34 При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре
- 13:04 Из Сирии не уйдем: Эрдоган раскрыл детали беседы с Путиным
- 13:01 Что принесет первый день весны: гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака
- 12:51 Звонят от имени оператора и получают ценную информацию: украинцев предупредили о подлой схеме мошенников
- 12:31 «Пушка» с лета: английский футболист забил один из самых красивых голов сезона
- 12:31 «Это же дети, а не свиньи!»: в Чигирине разгорелся скандал из-за питания детсадовцев
- 12:23 В Украину не пустили известного российского журналиста
- 12:17 Прощеное воскресенье 2020: открытки и поздравления
- 12:14 «У правительства есть годовой иммунитет»: в Раде оценили вероятность отставки Кабмина Гончарука
- 11:48 Школьник с риском для жизни спас застрявшую в теплотрассе собаку: фото героя
Смертельная вечеринка в Москве: появилось видео, как люди прыгали в бассейн с сухим льдом
В сети опубликовали видео с вечеринки в Москве, во время которой трое человек отравились углекислым газом и умерли. Видео опубликовал Telegram-канал «Лента.ру».
Кадры со смертоносной вечеринки люди в защитных костюмах погружаются в бассейн с сухим льдом. На инструкции, кстати, есть предупреждение о том, что испарения опасны. В результате, трое гостей скончались от удушья pic.twitter.com/KYCCkFJ3QM— Лента.ру (@lentaruofficial) February 29, 2020
«Кадры со смертоносной вечеринки — люди в защитных костюмах погружаются в бассейн с сухим льдом. На инструкции, кстати, есть предупреждение о том, что испарения опасны. В результате, трое гостей скончались от удушья», — говорится в сообщении канала.
В сети активно обсуждают видео и поведение людей на нем.
«Стадо обезьян дорвалось до гранаты», — написал один из пользователей.
«Премия Дарвина. Без вариантов», — добавил второй.
Как писали «ФАКТЫ», 28 февраля в Москве произошла трагедия на банной вечеринке, которую устроила известная инстаблогерша Екатерина Диденко. Вечеринку в банном комплексе она устроила в честь дня рождения — 28 февраля девушка отмечала 29-летие. В Instagram Екатерины более миллиона подписчиков. Девушка называет себя «аптечным ревизорро» и рассказывает фолловерам, как сэкономить при покупке лекарств.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...