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Смертельная вечеринка в Москве: появилось видео, как люди прыгали в бассейн с сухим льдом

В сети опубликовали видео с вечеринки в Москве, во время которой трое человек отравились углекислым газом и умерли. Видео опубликовал Telegram-канал «Лента.ру».

Кадры со смертоносной вечеринки люди в защитных костюмах погружаются в бассейн с сухим льдом. На инструкции, кстати, есть предупреждение о том, что испарения опасны. В результате, трое гостей скончались от удушья pic.twitter.com/KYCCkFJ3QM — Лента.ру (@lentaruofficial) February 29, 2020

«Кадры со смертоносной вечеринки — люди в защитных костюмах погружаются в бассейн с сухим льдом. На инструкции, кстати, есть предупреждение о том, что испарения опасны. В результате, трое гостей скончались от удушья», — говорится в сообщении канала.

В сети активно обсуждают видео и поведение людей на нем.

«Стадо обезьян дорвалось до гранаты», — написал один из пользователей.

«Премия Дарвина. Без вариантов», — добавил второй.

Как писали «ФАКТЫ», 28 февраля в Москве произошла трагедия на банной вечеринке, которую устроила известная инстаблогерша Екатерина Диденко. Вечеринку в банном комплексе она устроила в честь дня рождения — 28 февраля девушка отмечала 29-летие. В Instagram Екатерины более миллиона подписчиков. Девушка называет себя «аптечным ревизорро» и рассказывает фолловерам, как сэкономить при покупке лекарств.

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