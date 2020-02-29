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Происшествия

Взрыв в Днепре: появилось видео с места страшного происшествия с ребенком

15:16 29 февраля 2020 73
Днепр
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Днепре 29 февраля на Рубиновом бульваре, 5, во время разрыва снаряда получил тяжелые травмы 8-летний мальчик. Ребенок нашел между домами снаряд (по предварительной оценке это был фрагмент снаряда времен Второй мировой войны). Когда мальчик ударил кирпичом по нему, тот рванул.

Случайный свидетель, услышал взрыв и крик о помощи, оказал первую помощь мальчику, наложив жгут. Место происшествия оградили сигнальными лентами.
В сети опубликовали видео с места ЧП.

Как сообщает «Информатор», сейчас малыш находится в реанимации областной детской больницы на Космической. Его состояние оценивают как тяжелое. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.

Полиция намерена провести дополнительные разъяснительные беседы в школах по обращению с взрывоопасными предметами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрывах в Днепре. 4 февраля там прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai. Ранее в больнице умерла девушка, которой взрывом праздничной петарды повредило мозг.

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