- 15:22 Задержанных ФСБ-шниками украинских рыбаков привлекли к админответственности
- 15:16 Взрыв в Днепре: появилось видео с места страшного происшествия с ребенком
- 15:15 День кошек 2020: веселые картинки, поздравления, стихи
- 14:54 Подозрение на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев: медики сделали важное заявление
- 14:36 Индексация пенсий: кому увеличат выплаты в марте
- 14:16 Первый день весны: красивые поздравления и открытки
- 14:15 В Одессе попавшийся «на горячем» домушник открыл стрельбу, есть потерпевший
- 13:48 Смертельная вечеринка в Москве: появилось видео, как люди прыгали в бассейн с сухим льдом
- 13:47 День бабушек 2020: душевные поздравления и открытки
- 13:34 При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре
- 13:04 Из Сирии не уйдем: Эрдоган раскрыл детали беседы с Путиным
- 13:01 Что принесет первый день весны: гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака
Взрыв в Днепре: появилось видео с места страшного происшествия с ребенком
В Днепре 29 февраля на Рубиновом бульваре, 5, во время разрыва снаряда получил тяжелые травмы 8-летний мальчик. Ребенок нашел между домами снаряд (по предварительной оценке это был фрагмент снаряда времен Второй мировой войны). Когда мальчик ударил кирпичом по нему, тот рванул.
Случайный свидетель, услышал взрыв и крик о помощи, оказал первую помощь мальчику, наложив жгут. Место происшествия оградили сигнальными лентами.
В сети опубликовали видео с места ЧП.
Как сообщает «Информатор», сейчас малыш находится в реанимации областной детской больницы на Космической. Его состояние оценивают как тяжелое. Предварительный диагноз: травматическая ампутация левой руки, осколочные ранения ног, левого бедра, открытая травма живота.
Полиция намерена провести дополнительные разъяснительные беседы в школах по обращению с взрывоопасными предметами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрывах в Днепре. 4 февраля там прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai. Ранее в больнице умерла девушка, которой взрывом праздничной петарды повредило мозг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...