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В Днепре прямо на глазах у водителя взорвался Hyundai (фото)
Во вторник, 4 января, в Днепре прогремел взрыв в припаркованной машине Hyundai. Ранее в этом городе взрывом петарды девушке повредило мозг.
Как сообщает «Информатор», происшествие произошло на проспекте Пушкина — прямо на глазах хозяина авто. Мужчина подошел к машине, когда раздался взрыв. Хозяин не получил травм, а у автомобиля повылетали подушки безопасности и лопнули колеса.
По информации издания, на месте происшествия обнаружили чеку от гранаты, но этот факт пока официально не подтвержден. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Киеве взорвали отделение банка на улице Героев Днепра. По информации правоохранителей, действовали два человека в балаклавах, которые прикрепили взрывное устройство к корпусу банкомата. Однако результат взрыва преступников разочаровал.
Фото: Информатор
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.