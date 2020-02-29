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Деньги

Снимите деньги заранее: в «ПриватБанке» озвучили важное предупреждение

16:19 29 февраля 2020 210
банкомат
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В «ПриватБанке», который недавно подключился к сервису проверки электронных квитанций, предупредили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта в финучреждении запланированы технические работы — будут обновляться все системы.

С часа ночи и до 7 часов утра не будут работать банкоматы, терминалы и Privat24. В банке посоветовали заранее снять наличные.

С 7 часов утра 1 марта все системы снова начнут стабильно работать.

Напомним, с 1 февраля в Украине стартовала государственная программа доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Выдавать такие кредиты уже готовы несколько банков, в частности государственные «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «ПриватБанк».

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