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Снимите деньги заранее: в «ПриватБанке» озвучили важное предупреждение
В «ПриватБанке», который недавно подключился к сервису проверки электронных квитанций, предупредили, что в ночь с 29 февраля на 1 марта в финучреждении запланированы технические работы — будут обновляться все системы.
С часа ночи и до 7 часов утра не будут работать банкоматы, терминалы и Privat24. В банке посоветовали заранее снять наличные.
С 7 часов утра 1 марта все системы снова начнут стабильно работать.
Напомним, с 1 февраля в Украине стартовала государственная программа доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Выдавать такие кредиты уже готовы несколько банков, в частности государственные «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «ПриватБанк».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».