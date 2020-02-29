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Топ-чиновники полиции в Запорожской области провернули аферу с колесами для БТР

17:42 29 февраля 2020 65
БТР
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника Запорожского главка Нацполиции, начальнику одного из отделений главка, который возглавлял тендерный комитет, а также частному предпринимателю.

Чиновникам инкриминируют закупку непригодных для эксплуатации шин для БТР 1980 выпуска на сумму 249 тысяч гривен. Частного предпринимателя подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах.

Как сообщили в ГБР, досудебным расследованием установлено, что чиновники Нацполиции Запорожской области закупили под видом новых непригодные для эксплуатации шины 1980 года выпуска для комплектации БТР-80. Боевые машины должны были использоваться в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В случае доказательства вины, чиновникам и бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудники ГБР задержали следователя управления финансовых расследований Днепропетровского главка ГФС и его адвоката за вымогательство и получение взятки в сумме 11 тысяч долларов. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия, который уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах. А в Киеве следователи ГБР задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина. Чиновник требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен.




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