Происшествия

Cледователь ГФС на Днепропетровщине попался на взятке в 11 тысяч долларов, — ГБР

Сотрудники центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователь ГФС при пособничестве адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 11 тысяч долларов. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в украинских СМИ получил широкую огласку инцидент с вымогательством и фабрикацией дел со стороны налоговой полиции Днепропетровщины против компании «Софт Оил».

В мае в порт Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания «Софт Оил». ГФС Днепропетровщины осуществила рейдерскую атаку на груз стоимостью 7 млн долларов, наложив на него арест.

В июне 2019 года одного из руководителей компании, Кирилла Суворова, похитили и насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили: организовать «похищение» мог первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

«На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали «помощь» в решении проблемы за существенную «благодарность», — заявил тогда владелец компании Дмитрий Олейник.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter