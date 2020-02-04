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Происшествия

Чиновник Секретариата Кабмина попался на взятке в 2,5 миллиона гривен

21:25 4 февраля 2020 257
Взятка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина. Он требовал от представителя одного из субъектов предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, «откат» предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Задержание произошло непосредственно в момент получения фигурантом неправомерной выгоды в размере 2 миллиона гривен.

Оперативное фото

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Если же его вина будет доказана в суде, чиновнику угрожает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, во вторник, 4 февраля, сообщение о подозрении по факту получения неправомерной выгоды вручили также председателю Черновицкого облсовета. А во Львове правоохранители задержали инспектора батальона сопровождения ГУ Национальной полиции в Киевской области, который приехал туда ради получения неправомерной выгоды.

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