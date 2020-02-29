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Происшествия

Погром в горсовете Жмеринки: задержанных отправили под арест

18:22 29 февраля 2020 60
люди у здания суда
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В субботу, 29 февраля, Винницкий городской суд избрал меру пресечения молодым людям, которые устроили погром в горсовете Жмеринки.

Как сообщили в Винницком областном главке полиции, 60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным, трем — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести — круглосуточный домашний арест .

Напомним, 27 февраля в Жмеринке несколько десятков человек ворвались в здание местного горсовета, чтобы помешать проведению очередной сессии. Молодые люди в масках забросали камнями и дымовыми шашками здание, повредили входную дверь в горсовете, а также разбили окна и мебель.

Во время беспорядков травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, 6 из них госпитализированы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о беспорядках на харьковском рынке «Барабашово», где произошли столкновения между работниками ТЦ и коммунальщиками.

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