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Пристайко заявил о готовности уйти в отставку
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что всегда готов к отставке. Напомним, 4 марта на внеочередном заседании парламента будет рассматриваться вопрос о Кабинете министров.
О своей готовности покинуть должность главный дипломат заявил в эфире телеканала Украина 24″.
«Я готов с самого начала… Я понимаю за 25 лет своей карьеры, насколько быстро меняются министры. Готовность есть всегда», — сказал он.
Пристайко решил не называть имена возможных кандидатов на его пост, которые подбирает глава Офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув, что последнее слово всегда остается за президентом.
При этом министр добавил, что на посту главы Офиса президента Ермак «получил значительно больше заданий, чем было до этого». И у Ермака «значительно уменьшилась возможность заниматься внешней политикой».
«У него (Ермака — ред.) свое видение, которое он предлагает президенту Зеленскому. Я даю понимание президенту Зеленскому с точки зрения традиционной дипломатии. Вот как раз Андрей Ермак представляет нетрадиционный… подход к внешней политике», — сказал Пристайко.
По словам главы МИД, в мире все больше проявляются черты «неортодоксальности во внешней политике».
Ранее Пристайко высказался о решении конфликта на Донбассе, отметив, что Украина готова привлечь в совместные патрули во время местных выборов представителей местных громад, но только тех из них, кто не участвовал в незаконных вооруженных формированиях. Главный дипломат также считает, что пока Россия не вывела войска и не прекратила убийства украинцев, говорить о назначении посла РФ в Украине нельзя.
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