Украина

"Политически говорить не о чем": Пристайко рассказал, стоит ли ожидать назначения посла Украины в РФ

Расставивший точки над «і» в вопросе состава патрульных групп на Донбассе министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что пока Россия не вывела войска и не прекратила убийства украинцев, говорить о назначении посла нельзя. Об этом глава МИД сказал в интервью на телеканале «Украина 24».

«Посол — это личный представитель президента Украины, который едет с определенным месседжем, политическим. На сегодняшний момент с государством, которое все еще не забрало с нашей территории (войска) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем», — подчеркнул Пристайко.

Он согласился с утверждением, что украинская сторона отказалась от возможности назначения посла Украины в России, а посла России в Украине.

«Во-первых, назначение посла — это чисто политический шаг. Для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно поднять трубку и позвонить мне», — сказал Пристайко.

При этом, глава МИД рассказал о рассмотрении идеи народной дипломатии, и в частности об избрании из числа перемещенных лиц или известных выходцев с Донбасса для ведения дискуссионных форумов. В этой связи министр назвал исключительно для примера кандидатуру известного спортсмена Сергея Бубки, но уточнил, что не обязательно этот человек будет привлечен к такому процессу.

«Я не говорю, что он будет участвовать, я просто говорю для того, чтобы стало понятнее. Авторитетный человек, которого уважают с обеих сторон линии разграничения, и во всем мире … Вот такого рода люди, которые имеют право говорить от региона, могли бы встретиться между собой. И такие форумы мы предлагаем», — сказал Пристайко.

При этом он уточнил, что такого рода мероприятия не предусмотрены Минскими соглашениями.

«Но это наша попытка, наше предложение компромисса к тем территориям. Вот как они определят, что должно быть в этом специальном статусе. Мы будем базироваться на этом», — сказал Пристайко.

При этом он отметил, что посольства Украины и России в Киеве и Москве продолжают работу. «Есть специальная форма — так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а также здесь. Консульство работает, спасает граждан», — добавил Пристайко.

Он отметил, что отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «не против» вернуть своего посла в Киев, а посла Украины — в Москву. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Кремля направить посла в Киев. Но уже на следующий день, 11 февраля, в Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с Российской Федерацией путем назначения посла.

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