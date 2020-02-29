Стало известно, какие вопросы рассмотрит Рада на внеочередном заседании 4 марта

Политика

На сайте парламента опубликовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, которое собирается по просьбе президента Зеленского. Заседание должно состояться 4 марта.

На официальной странице главы государства сообщается, что президент попросил включить в повестку дня этого заседания вопросы о Кабинете министров и о рассмотрении нескольких проектов законов. Кроме того, он просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Действительно, в повестке дня пятым пунктом идет вопрос о Кабинете министров Украины.

Шестой пункт повестки — «О деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБК, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка».

Кроме того, депутатам предлагают рассмотреть:

1. Проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

2. Проект закона о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О национальной безопасности Украины» относительно вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.

3. Проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

4. Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции».

Внеочередное пленарное заседание, на проведении которого настаивал сам Зеленский, созывают на 16:00 4 марта.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал три причины созыва внеочередного заседания Рады. По информации источника в парламенте, заседание якобы будет посвящено кадровым изменениям.

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