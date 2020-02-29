Мир

Иран стал второй страной с самой высокой смертностью от коронавируса

Эпидемия смертельного вируса COVID-19, которая стремительно распространяется в Европе и на Ближнем Востоке, унесла в Иране жизни 43 человек, что стало самым высоким показателем смертности за пределами Китая.

По данным МОЗ Ирана, за минувшие сутки в стране от вируса скончались 9 человек. Количество инфицированных в стране достигло 593 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Ирана.

По данным BBC Persian, количество людей, умерших в Иране в результате инфицирования коронавирусом, может достигать 210 человек. По сообщению иранских СМИ, от коронавируса скончался один из законодателей страны.

По решению властей в стране до 4 марта закрыли школы, на неделю продлили запрет на работу вузов, проведение массовых и спортивных мероприятий. Также запрещено посещение больниц и домов престарелых, граждан призывают оставаться дома.

Кроме того, в стране приостановлена работа парламента и введен запрет на внутренние поездки. Отметим, инфицированными оказались несколько высокопоставленных чиновников, включая вице-министра, заместителя министра здравоохранения и 5 парламентариев.

МИД Ирана советует гражданам избегать поездок в Южную Корею, где заявили о наибольшем ежедневном увеличении количества заразившихся коронавирусом — на 813 до 3150 человек. В результате инфицирования погибли 17 человек.

Напомним, в Китае впервые зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань в декабре прошлого года. На сегодняшний день от коронавируса уже умер 2941 человек. Число заболевших достигло 85 983 человека. Более 39 тысяч человек выздоровели.

Как сообщали «ФАКТЫ», в иранском городе Бендер-Аббас, где недавно коронавирусом заразился топ-чиновник, 28 февраля, люди подожгли больницу, в которой, якобы, собирались разместить инфицированных COVID-19.

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